La incorporación de Gleyber Torres a la alineación de los Leones del Caracas perfila un ajuste estratégico en el rol defensivo del grandeliga. Según los últimos reportes alrededor de la novena capitalina, el pelotero ingresaría a la plantilla activa la próxima semana para estrenarse el 2 de diciembre frente a los Navegantes del Magallanes, asumiendo posiblemente la función de bateador designado.

Aunque la segunda base representa la posición natural de Torres en las Grandes Ligas, las condiciones actuales del equipo caraquista favorecen su ubicación como bateador designado.

La posible medida responde a la necesidad de conservar en el terreno de juego a dos de las piezas con mayor producción ofensiva del club durante el mes de noviembre, evitando alterar la estabilidad que muestran en sus respectivos puestos defensivos.

Estabilidad en la primera y segunda almohadilla

Mantener a Leandro Cedeño como defensor de la primera base figura entre las prioridades técnicas del conjunto melenudo. El jugador oriundo de Guatire registra un desempeño superior con el madero cuando cubre la inicial en comparación con los encuentros donde participa como designado, analizó Meridiano.

En paralelo, Wilfredo Tovar sostiene la titularidad de la segunda base gracias a su aporte ofensivo durante noviembre y a su mayor actividad reciente en esa zona del cuadro interior. La presencia de Tovar en la intermedia y de Cedeño en la inicial permite sumar el bate de Torres al orden ofensivo sin excluir a ningún titular en racha.

Proyección de la alineación caraquista

De acuerdo con Meridiano, de concretarse estos movimientos tras la activación de Torres en el roster, el equipo melenudo podría quedar de esta forma:

Wuilfredo Antúnez (jardín izquierdo)

Víctor Bericoto (jardín derecho)

Gleyber Torres (bateador designado)

Leandro Cedeño (primera base)

Lenyn Sosa (tercera base)

Wilfredo Tovar (segunda base)

Liván Soto (campocorto)

Jhonny Pereda (receptor)

Yonathan Daza (jardín central)

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