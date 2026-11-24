La embajada de EEUU en Venezuela celebró el homenaje recibido por la selección nacional que conquistó el Clásico Mundial, tras participar este domingo junto a autoridades locales y de las Grandes Ligas (MLB) en la apertura de nuevas obras deportivas en la capital.

A través de su cuenta en Instagram, el organismo norteamericano destacó los actos públicos encabezados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto al encargado de Negicios de EEUU, John Barrett y el comisionado de la MLB, Rob Manfred.

Según informó la Embajada, el encuentro tuvo como objetivo principal fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones y promover el crecimiento del béisbol en el territorio nacional.

“Celebramos a la Selección Nacional de Béisbol de Venezuela, campeona del Clásico Mundial 2026, junto a Rob Manfred, comisionado de la @MLB y a la presidenta @delcyrodríguezv”.

En el comunicado digital, la sede diplomática indicó que mantienen las acciones para consolidar la amistad bilateral y fomentar la prosperidad de Venezuela, siguiendo el plan de tres fases diseñado por la Casa Blanca, liderada por el presidente Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Nuevas obras y homenaje a los campeones

Las autoridades se trasladaron al Parque de la Juventud y la Familia, ubicado en la avenida Lecuna de Caracas, para abrir formalmente el Paseo de la Fama de los Campeones.

El recinto abarca una superficie de 14.888 metros cuadrados. Su diseño incluye un museo temático distribuido en dos pisos y 44 monolitos equipados con placas de bronce y estatuas. Estas piezas rinden tributo a los atletas y al cuerpo técnico liderado por Omar López, equipo que ganó el Clásico Mundial 2026 frente a la selección de Estados Unidos el pasado 17 de marzo.

Durante el recorrido por las instalaciones, la presidenta Delcy Rodríguez informó además sobre el próximo levantamiento de un Centro de Alto Rendimiento, obra destinada a preparar a las futuras generaciones de beisbolistas en el país.

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