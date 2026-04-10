Tropiezo del Real Madrid: empate ante Girona deja LaLiga en bandeja al Barcelona

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El Santiago Bernabéu vivió una primera parte de dominio merengue pero de escasa efectividad. Aunque el conjunto local generó múltiples ocasiones de peligro, se topó con un Paulo Gazzaniga inspirado bajo los tres palos. Por su parte, el Girona supo resistir con orden defensivo e incluso dio un aviso serio con un remate al ángulo que obligó a una intervención providencial de Andriy Lunin para mantener el cero antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Real Madrid golpeó primero. Al minuto 50, Fede Valverde desatascó el encuentro con una de sus especialidades: un potente derechazo desde fuera del área que dejó sin opciones al portero visitante. Sin embargo, tras la anotación, el equipo blanco cedió terreno y permitió que el Girona recuperara la confianza. La paridad llegó al minuto 62 con un "calco" del gol madridista, cuando Thomas Lemar cazó un balón en la medialuna y sacó un zurdazo imparable para firmar el 1-1 definitivo.

En el tramo final, los dirigidos por Arbeloa volcaron el juego hacia el área catalana con más voluntad que claridad. A pesar de los intentos desesperados por recuperar la ventaja, el muro defensivo del Girona se mantuvo firme hasta el silbatazo final. Con este resultado, el Real Madrid alcanza los 70 puntos, pero queda a merced de lo que haga el Barcelona ante el Espanyol; una victoria azulgrana pondría una distancia de tres partidos de diferencia a falta de muy pocas jornadas para el final del campeonato.

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