Trump anuncia carrera de IndyCar: Washington tendrá su primer Gran Premio

El rugido de los motores llegará al corazón político de los Estados Unidos. El presidente Donald J. Trump ha firmado este viernes una orden ejecutiva para que Washington D.C. sea sede, del 21 al 23 de agosto de 2026, de una carrera de las NTT IndyCar Series. Este evento se enmarca en las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia del país.

La orden instruye al Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para diseñar una ruta de carrera que atraviese el National Mall. Según el mandatario, el objetivo es reconocer este hito histórico "además de celebrar la tradición y el legado incomparables de la industria del automovilismo estadounidense".

El Gran Premio ha sido bautizado como el "Freedom 250 Grand Prix". Durante el anuncio, Trump destacó que esta será la primera carrera de automóviles celebrada en la capital de la nación cerca de sus monumentos más emblemáticos.

"Las carreras de IndyCar son motivo de orgullo y entretenimiento para nuestra nación", declaró el presidente. Subrayó que ver monoplazas superando las 200 millas por hora frente a los símbolos nacionales inspirará "admiración y respeto" en los espectadores.

La administración del evento estará a cargo de IndyCar, trabajando en estrecha coordinación con varios departamentos federales, incluidos Transporte e Interior, así como con la alcaldía de Washington D.C..

Por su parte, Roger Penske, propietario de la categoría, agradeció la confianza del ejecutivo. "Es una distinción increíble para nuestro deporte", afirmó Penske, quien vaticinó un espectáculo que celebrará la innovación y excelencia del automovilismo en todo el país.

Detalles clave del evento:

Fechas: 21 al 23 de agosto de 2026.

Ubicación: Circuito urbano alrededor del National Mall y monumentos nacionales.

Entrada: Gratuita para el público general.

Transmisión: Será televisado en vivo por FOX Sports.

