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Donald Trump calificó de "gran decisión" la nueva política del COI sobre la Protección de la Categoría Femenina en el Deporte Olímpico. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense atribuyó este cambio a su reciente orden ejecutiva, afirmando que su administración ha sido clave para "defender a las mujeres y las niñas" en el ámbito competitivo. Según el presidente, esta normativa pone fin a la participación de mujeres transgénero en las categorías femeninas, un tema que ha sido central en su agenda deportiva y social.

La nueva reglamentación establece que solo las deportistas que superen un cribado genético del gen SRY podrán optar a competir en la categoría femenina. Este examen será obligatorio y se realizará una sola vez en la vida de la atleta para validar su elegancia deportiva bajo los nuevos estándares de "equidad, seguridad e integridad" definidos por el organismo internacional. La medida comenzará a aplicarse de manera oficial a partir de la cita olímpica de Los Ángeles 2028.

Un cambio radical en la política olímpica

El COI justificó este giro normativo como una herramienta para proteger la estructura competitiva de las disciplinas femeninas. Al oficializar la prueba genética SYR como requisito de entrada, el comité busca establecer un criterio biológico uniforme que resuelva las controversias de los últimos años sobre la ventaja competitiva.

Esta decisión marca un hito en la historia de los Juegos Olímpicos, especialmente al anunciarse en territorio estadounidense, donde el debate sobre la participación de atletas transgénero ha cobrado una relevancia política sin precedentes. La implementación en Los Ángeles 2028 asegura que la próxima cita en suelo americano sea el punto de partida para este nuevo paradigma en el deporte de élite mundial.

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