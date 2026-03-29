UFC Seattle: Pyfer hace historia noqueando a Adesanya y cuenta su historia

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La velada en Seattle dejó un sabor agridulce para los aficionados de las leyendas, pero confirmó un relevo generacional implacable. Joe Pyfer (16-3) logró la victoria más importante de su carrera al detener a Israel Adesanya en el segundo round mediante un potente ground and pound. La derrota marca la cuarta caída consecutiva para el "Last Stylebender", tres de ellas por la vía rápida, situándolo en el momento más crítico de su trayectoria profesional. Pese al dominio inicial del ex campeón, un exceso de confianza permitió a Pyfer tomar la montada trasera y sentenciar el combate a los 4:18 del segundo asalto.

Tras el duelo, Pyfer conmocionó al público con una dura confesión personal, revelando que atravesó una crisis de salud mental extrema apenas dos semanas antes de la pelea. El estadounidense, de 29 años, atribuyó su recuperación y su presencia en el octágono a una reciente reconexión espiritual, transformando su "caos interno" en la energía necesaria para irrumpir en el top 5 de la división de peso medio.

Grasso y la cartelera de las finalizaciones

El evento coestelar brindó uno de los momentos más tensos de la noche. La mexicana Alexa Grasso no solo noqueó a Maycee Barber, sino que cerró la contienda con una sumisión que dejó a la estadounidense en un estado de desconexión temporal que preocupó a los servicios médicos. Afortunadamente, Barber logró recuperarse tras varios minutos para felicitar a la ex campeona de peso mosca.

La jornada también sirvió de escenario para despedidas emotivas y estrenos brillantes:

El adiós de una leyenda: Michael Chiesa puso fin a su carrera profesional sometiendo a Niko Price con un mataleón en el primer asalto, celebrando su retiro rodeado de su familia en el centro del octágono.

Poder noqueador: Terrance McKinney despachó a Kyle Nelson en apenas 24 segundos, mientras que Yousri Belgaroui le arrebató el invicto a Mansur Abdul-Malik con un rodillazo fulminante en el tercer round.

Debut soñado: Lerryan Douglas se estrenó en la compañía finalizando a Julian Erosa en el primer asalto, sumándose a la racha de KO que definió la cartelera principal.

Con estos resultados, la división de peso medio se reestructura ante el ascenso meteórico de Pyfer y la incertidumbre sobre el futuro de Adesanya, quien, pese a la racha negativa, aseguró que no tiene intenciones de retirarse y buscará regresar una vez más a la cima de la UFC.

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