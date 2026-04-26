Venezuela brilla en el pentatlón moderno: Ocho medallas en el Sudamericano de Brasil

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La selección venezolana de pentatlón moderno concretó una actuación histórica en el Campeonato Sudamericano celebrado recientemente en Belo Horizonte, Brasil. Los atletas criollos demostraron su versatilidad en esta exigente disciplina olímpica —que integra esgrima, natación, carrera de obstáculos, tiro de precisión y carrera a pie— al cosechar un total de ocho metales: dos de oro, tres de plata y tres de bronce.

Este resultado permitió a Venezuela posicionarse en el tercer peldaño de la clasificación general, reafirmando el crecimiento de este deporte multidisciplinario en el país. El éxito en territorio brasileño subraya la eficacia de los programas de preparación física y técnica que han permitido a los jóvenes atletas medirse con éxito ante las potencias regionales.

Melanie Azócar y Diego Mendoza: Figuras doradas

El nombre de Venezuela resaltó en lo más alto del podio gracias al desempeño individual de dos promesas del deporte nacional:

Melanie Azócar: En la categoría sub-15 femenina, Azócar se impuso con autoridad al totalizar 1.020 puntos. Su victoria en una final reñida ante representantes de Panamá y Perú fue el preludio de un segundo éxito, al sumar también una medalla de plata en la modalidad de relevos mixtos.

Diego Mendoza: El joven atleta fue el protagonista de la categoría sub-17 masculina, adjudicándose el oro individual con un acumulado de 1.415 puntos. Mendoza superó en la tabla final al representante de Argentina, consolidando su estatus como uno de los referentes de la cantera nacional.

El podio de la categoría sub-17 masculina tuvo un marcado acento venezolano, pues Jackson Sánchez se quedó con la medalla de plata. Sánchez destacó especialmente en la prueba de esgrima, donde acumuló 18 victorias, asegurando así el "uno-dos" para la delegación tricolor en esa división.

Proyección hacia el ciclo olímpico

El balance de ocho medallas en el certamen suramericano es interpretado por las autoridades deportivas y técnicos como una señal clara del potencial de cara a los próximos Ciclos Olímpicos de la Juventud. La combinación de resistencia física y precisión técnica mostrada en Brasil proyecta a estos jóvenes como piezas fundamentales para el futuro del pentatlón moderno en la región.

Con esta participación, Venezuela cierra su paso por Belo Horizonte consolidada en la élite del pentatlón regional. El esfuerzo conjunto de los deportistas y el Ministerio del Deporte ha permitido que la cantera nacional no solo compita, sino que logre victorias determinantes que mantienen al país en la vanguardia de las disciplinas multidisciplinarias del continente.

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