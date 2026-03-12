Venezuela conquista el oro en Paraguay: Dakota Ferrer y Jonathan Vegas brillan en el tenis de mesa

Suscríbete a nuestros canales

El pabellón deportivo de Asunción, Paraguay, fue testigo del ascenso de una nueva potencia en el tenis de mesa sudamericano. Los venezolanos Dakota Ferrer y Jonathan Vegas se colgaron la medalla de oro en la modalidad de dobles mixtos tras superar a la delegación de Brasil, selección que históricamente ha dominado este deporte en el continente.

El triunfo de la pareja tricolor se fundamentó en un juego sólido, preciso y de alta destreza técnica que neutralizó la estrategia brasileña. Esta victoria no es un hecho aislado, sino que marca un hito histórico al posicionar a Venezuela como la segunda gran potencia del tenis de mesa en la región, desplazando a los tradicionales favoritos en una de las citas más exigentes del circuito World Table Tennis (WTT).

Rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Más allá del metal dorado, este campeonato representa un paso agigantado en el ciclo competitivo de los jóvenes atletas. Gracias a este desempeño en Paraguay, Dakota y Jonathan fortalecen sus posibilidades y se acercan significativamente a la clasificación para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Danir Balbas, presidente de la Federación Venezolana de Tenis de Mesa, destacó que este logro es el fruto del sacrificio y la dedicación de un equipo que mantiene vivo el sueño olímpico. El éxito en Asunción sirve de impulso moral y técnico para los próximos compromisos internacionales, donde Venezuela ahora será mirada con mayor respeto por sus rivales directos.

Con este oro, el tenis de mesa nacional cierra una jornada memorable, enviando un mensaje contundente sobre el crecimiento del talento criollo en disciplinas de alta precisión.

