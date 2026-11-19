Venezuela inauguró oficialmente este miércoles el Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez Sub-20 en sus ramas abierta y femenina, durante una ceremonia protocolar celebrada en los espacios del Hotel Eurobuilding de Caracas que contó con la presencia de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

La competencia representa un hito histórico para la disciplina al disputarse por primera vez en territorio venezolano, congregando a aproximadamente 250 ajedrecistas provenientes de más de 50 países que medirán su nivel estratégico bajo el exigente formato de sistema suizo a 11 rondas.

La organización de esta cita orbital está a cargo de la Federación Venezolana de Ajedrez (FVA), con el respaldo institucional del Ministerio del Poder Popular para el Deporte y el aval técnico de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Con la puesta en marcha de este torneo en la capital, el país consolida su infraestructura logística y proyecta su capacidad organizativa como sede de eventos deportivos de máxima jerarquía mundial.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube