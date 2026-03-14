Venezuela inicia su ciclo internacional en el Grand Prix de Gimnasia Rítmica en Rusia

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La selección nacional de gimnasia rítmica de Venezuela arranca formalmente su calendario internacional este sábado en la SKA Arena de San Petersburgo, Rusia. La participación en el Grand Prix Copa de Campeones Alina Kabaeva representa una plataforma estratégica para que las atletas criollas evalúen su nivel técnico frente a la élite mundial al inicio de este nuevo ciclo deportivo.

Delegación nacional y formato de competencia

El equipo venezolano acude a la cita con una delegación equilibrada que competirá tanto en la modalidad individual como en conjunto. El grupo está conformado de la siguiente manera:

En la modalidad individual, la representación recae sobre las gimnastas Jimena Domínguez y Luciana Caraballo. Por su parte, el conjunto nacional está integrado por Gabriela Rodríguez, Kaily Ramírez, Camila Campos, Mariana Dona y Samantha Rojas. Todo el equipo cuenta con el respaldo técnico de las entrenadoras Marilis Cabello y Katty Araujo, quienes supervisarán el desempeño en este escenario de alta exigencia.

Ruta hacia los desafíos continentales de 2026

La escala en territorio ruso es fundamental para el cuerpo técnico, ya que permitirá realizar los ajustes necesarios antes de afrontar los eventos clasificatorios y fundamentales del año. La planificación estratégica de la federación apunta a tres citas clave tras esta gira: el Panamericano de Río de Janeiro, los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo y los Juegos Suramericanos en Santa Fe.

Cronograma en San Petersburgo

La actividad en la SKA Arena comenzará este sábado con las rondas clasificatorias, jornada en la que se definirán los cupos para las instancias decisivas. Las finales por implementos están programadas para el domingo 15 de marzo, donde Venezuela buscará consolidar su presencia en el podio internacional y proyectar el crecimiento de la disciplina en el país.

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