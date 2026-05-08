Venezuela se prepara para hacer historia: el semillero nacional busca el récord mundial de mini-atletismo

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La delegación deportiva venezolana ha ingresado en la fase definitiva de preparación con el objetivo de alcanzar un nuevo récord mundial en la disciplina de mini-atletismo. Esta iniciativa cuenta con la participación de cientos de jóvenes atletas provenientes de diversas regiones del país, quienes forman parte del semillero nacional que busca dejar una huella en los registros internacionales. El Ministerio del Poder Popular para el Deporte, junto a un equipo técnico de entrenadores, ha supervisado los detalles logísticos para garantizar que la jornada se ajuste estrictamente a los estándares y normativas exigidas por los organismos mundiales competentes.

Más allá de la obtención de la marca histórica, el evento se plantea como un motor para la masificación de la práctica deportiva desde temprana edad. Al fomentar el desarrollo de habilidades motrices y la disciplina, esta disciplina se consolida como una herramienta fundamental para la formación integral de los futuros atletas profesionales del país.

El despliegue organizado para este año 2026 refleja la estrategia del Estado venezolano para potenciar el talento emergente y fortalecer la identidad deportiva nacional. El mini-atletismo destaca por promover valores como el trabajo en equipo y la superación personal, elementos que las autoridades consideran pilares para el crecimiento del deporte base. La organización de esta jornada pretende demostrar la capacidad logística del país para ejecutar eventos de magnitud global, uniendo a las familias venezolanas en torno a un hito de orgullo nacional.

Las autoridades deportivas han extendido una invitación a la ciudadanía para acompañar este proceso que busca consolidar a la nación como una potencia emergente en el escenario internacional. Con este intento de récord, Venezuela apuesta por visibilizar el potencial de sus jóvenes deportistas y asegurar la continuidad del relevo generacional en las ligas de alto rendimiento.

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