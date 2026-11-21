La selección nacional de béisbol de Venezuela derrotó este sábado 9 carreras por 6 a República Dominicana en el Campeonato Panamericano Sub-12 celebrado en el IPL Academy Complex de Santo Domingo, resultado con el que aseguró matemáticamente su clasificación a la Súper Ronda del torneo al colocar su registro invicto en 2-0 dentro del Grupo B.

El combinado venezolano tomó ventaja temprana en la primera entrada al fabricar un racimo de cuatro anotaciones producto de fallas defensivas del conjunto local, ampliando posteriormente la pizarra con dos carreras en el segundo capítulo, una en el tercero y dos más en el quinto, respaldado a la ofensiva por Domenico Rojas, quien conectó dos imparables, anotó una carrera e impulsó dos.

En el montículo, Ángel Torreabal inició el compromiso con labor de tres episodios, una carrera permitida y seis ponches, mientras que el relevista Mathias Quevedo (1-0) se acreditó la victoria tras lanzar un inning y Winder Sánchez se apuntó el salvamento al cubrir las dos últimas entradas, conteniendo la reacción quisqueyana comandada por el emergente Orwin Mejía, quien bateó de 2-2 con dos remolcadas.

Venezuela cerrará este domingo la ronda de apertura enfrentando a Argentina a las 12:00 p. m., jornada en la que también se disputará el duelo directo entre República Dominicana y Curazao por el segundo boleto del grupo hacia la siguiente fase, instancia que otorgará cuatro cupos a la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 China Taipéi 2027.

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