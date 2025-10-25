¡Vibra la LVBP! Los juegos de alto voltaje para este sábado 25 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) no da tregua y, tras una intensa jornada, ya prepara el terreno para cuatro emocionantes encuentros que se disputarán este sábado 25 de octubre. Los equipos buscarán afianzar posiciones y dar un golpe sobre la mesa en este inicio de temporada.

La acción arrancará temprano con un atractivo enfrentamiento a las 5:00 pm, cuando los Cardenales de Lara reciban a los líderes Tigres de Aragua. Este duelo será clave para las aspiraciones de ambos, con Cardenales buscando escalar posiciones frente a unos Tigres que intentarán mantener su hegemonía en la tabla.

A las 5:30 pm, la emoción se duplicará con dos juegos en simultáneo. Los Leones del Caracas chocarán contra los Caribes de Anzoátegui. Los capitalinos, que vienen de un vibrante clásico, buscarán consolidarse, mientras que Caribes, con su poder ofensivo demostrado, intentará seguir escalando. A la misma hora, los Bravos de Margarita se enfrentarán a los Navegantes del Magallanes. Los insulares querrán mantener su buen paso, mientras que Magallanes buscará desesperadamente una victoria que les permita salir de los últimos puestos.

La jornada culminará a las 7:00 pm con el encuentro entre las Águilas del Zulia y los Tiburones de La Guaira. Las Águilas, intentando revertir resultados recientes, recibirán a unos Tiburones que llegan con buen ritmo y la ambición de seguir sumando victorias. Se espera que cada uno de estos partidos ofrezca grandes dosis de adrenalina y estrategia.

Juegos programados para este 25 de octubre:

5:00 pm: Cardenales de Lara vs. Tigres de Aragua

5:30 pm: Leones del Caracas vs. Caribes de Anzoátegui

5:30 pm: Bravos de Margarita vs. Navegantes del Magallanes

7:00 pm: Águilas del Zulia vs. Tiburones de La Guaira

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.