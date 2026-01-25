Victoria vinotinto: así fue el debut de Venezuela en la Copa América Futsal 2026

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela inició su transitar en la CONMEBOL Copa América Futsal 2026 con una victoria ajustada de 3-2 sobre la selección de Colombia. El equipo dirigido por Robinson Romero, que cumplió con su jornada de descanso el pasado sábado, saltó al tabloncillo del Estadio Óscar Harrison en Paraguay con una propuesta ofensiva que rindió frutos desde temprano.

Saimond Francia fue el encargado de abrir la cuenta al minuto 6 tras la ejecución de un tiro de esquina. Aunque Colombia logró emparejar las acciones mediante Jeison Padilla, Óscar Fernández aprovechó un error en la zaga cafetera al minuto 13 para devolverle la ventaja al cuadro nacional antes de irse al descanso.

El complemento subió la intensidad cuando un remate de media distancia de Cristian Neme y un desafortunado gol en propia meta de Michael Gelvez pusieron el empate transitorio en el marcador. Sin embargo, la estrategia de Robinson Romero de atacar con arquero-jugador permitió que Greydelvid Terán sentenciara el 3-2 definitivo con un potente disparo al minuto 11 de la segunda mitad.

El panorama para la Vinotinto luce alentador tras sumar sus primeros tres puntos en el Grupo B, cerrando el compromiso con ventaja numérica tras la expulsión del colombiano Felipe Echavarría. El calendario no da tregua y la selección nacional ya se prepara para su próximo gran reto en el torneo.

Próximo juego : Venezuela vs. Chile.

Fecha : Lunes 26 de enero.

Hora: 1:30 PM (hora local).

