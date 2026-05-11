William Contreras brilla contra los Yankees: el pelotero venezolano eleva su promedio

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William Contreras mantuvo su excelente momento ofensivo este domingo en la victoria de los Cerveceros de Milwaukee 4-3 sobre los Yankees de Nueva York. El careta venezolano se embasó en tres ocasiones, producto de un sencillo y dos boletos en dos turnos oficiales, contribuyendo a que su equipo completara la barrida en la serie de tres encuentros disputada en el American Family Field. Con esta actuación, Contreras cerró un fin de semana dominante ante el pitcheo neoyorquino, dejando un sólido promedio de .400 (de 10-4) durante los tres compromisos.

Estadísticas de la serie y la temporada

Promedio en la serie: .400 (10-4). Carreras impulsadas en la serie: 3 (incluyendo el fly de sacrificio para dejar en el terreno a los Yanquis el sábado). Liderazgo criollo: 1° en carreras empujadas (26) entre todos los venezolanos en la MLB.

Ascenso meteórico en el promedio de bateo

La consistencia del nativo de Puerto Cabello durante el fin de semana se reflejó directamente en su registro global de la campaña. Al iniciar el enfrentamiento contra los "Bombarderos del Bronx", el promedio de Contreras se situaba en .285; tras los tres careos, la cifra escaló nueve puntos para ubicarse en .294, acercándose peligrosamente a la prestigiosa marca de los .300.

Este repunte ofensivo no solo ayudó a Milwaukee a consolidar su liderato divisional, sino que reafirmó a Contreras como una de las piezas más productivas de la alineación. El domingo, aunque el protagonismo final se lo llevó Brice Turang con un jonrón solitario ante David Bednar para decidir el juego, la labor de William fue fundamental para mantener la presión constante sobre los lanzadores visitantes.

Balance de la zafra 2026

Tras 36 juegos disputados en este primer tramo de la temporada, los números del menor de los hermanos Contreras reflejan un equilibrio notable entre contacto y disciplina en el plato. El venezolano presenta una línea ofensiva de .294/.366/.406, acumulando un total de 42 indiscutibles.

Entre sus conexiones destacan siete dobles y tres cuadrangulares, sumando además 21 carreras anotadas y 16 boletos negociados. Con 26 remolcadas en su cuenta personal, Contreras no solo encabeza a la delegación nacional en este departamento, sino que se posiciona como uno de los receptores con mejor presente ofensivo en toda la Gran Carpa, manteniendo una relación de ponches (18) y boletos (16) que evidencia su madurez como bateador.

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