Wilyer Abreu encendido: cuadrangular por segundo día consecutivo ante Cincinnati

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Wilyer Abreu parece estar decidido a que el mes de marzo no termine. Este domingo, en el cierre de la serie en el Great American Ball Park, el guardabosque venezolano conectó su segundo vuelacercas de la campaña regular, castigando una slider a 85.5 mph del lanzador Rhett Lowder. El batazo, que salió a una velocidad de 98 mph y recorrió 385 pies por todo el jardín derecho, encontró en circulación a su compatriota Willson Contreras para darle una ventaja temprana de 2-0 a los Medias Rojas en la cuarta entrada.

Este es el quinto cuadrangular de Abreu en lo que va de mes, si se contabilizan los dos estacazos fundamentales que despachó durante el Clásico Mundial de Béisbol —donde Venezuela se coronó campeona— y el jonrón registrado durante la Liga de la Toronja hace apenas unos días. Con esta actuación, el zuliano iguala una marca personal al hilvanar juegos consecutivos con jonrón por cuarta ocasión desde su debut en las Mayores.

El inicio de temporada para el derecho de Boston está siendo estadísticamente sobresaliente, manteniendo un promedio de bateo de .462 y un OPS de 1.539 tras los primeros encuentros de la zafra 2026. Abreu se consolida así como una de las piezas fijas en el lineup de Alex Cora, aportando no solo defensa de élite, sino un poder ocasional que ha sido determinante en este primer tramo del calendario.

Tras el descanso del lunes, los Medias Rojas viajarán a Houston para enfrentar a los Astros, donde el marabino buscará extender su racha ofensiva en una plaza que conoce bien.

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