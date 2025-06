"Ya es hora de que empiece a pensar en retirarse": exjugador NBA sobre LeBron James y sus posibilidades de ganar un quinto anillo

Suscríbete a nuestros canales

A sus 40 años, LeBron James continúa desafiando la lógica con un rendimiento estelar que pocos pueden igualar en la NBA. Sus números con Los Angeles Lakers en la reciente temporada así lo confirman. No obstante, en medio de la admiración general, algunas voces disidentes sugieren que el 'Rey' debería considerar colgar las botas.

El ex pívot de la NBA, Olden Polynice, es uno de esos críticos. En su opinión, LeBron James ya no tendrá la oportunidad de conquistar un quinto anillo de campeón. Esta declaración surge en un momento en que los Lakers buscan activamente reforzar su plantilla de cara a la temporada 2025-2026, con el claro objetivo de volver a competir por el título.

Polynice, quien disputó 15 campañas en la liga, aunque sin la longevidad de la carrera de James, fue contundente en el programa "Fast Break" de Byron Scott. Insistió en que el campeonato de 2020 fue el último para LeBron, y que no cree que sume otro a su impresionante palmarés. Sus palabras resuenan con un tono de ultimátum hacia el astro de Akron.

"El tema de la longevidad, creo que ya se está exagerando un poco, porque digo: hermano, ¿qué más quieres hacer? Ya es hora de que empieces a pensar en retirarte", sentenció Polynice. Y añadió con ironía: "No va a conseguir un quinto anillo a menos que lo compre. Eso no va a pasar". Una declaración que no solo cuestiona su capacidad, sino también el futuro competitivo de la franquicia.

Los Lakers evidenciaron importantes carencias en los recientes playoffs, especialmente su falta de un pívot dominante capaz de frenar el juego interior de los Minnesota Timberwolves. Esta debilidad fue crucial en la derrota de la serie por 4-1, lo que alimenta la narrativa de Polynice sobre las escasas opciones de campeonato para los angelinos, incluso con James en sus filas.

A pesar de estas opiniones, parece que LeBron James no tiene intención de abandonar las canchas en el corto plazo, manifestando su deseo de seguir compitiendo al más alto nivel durante dos o tres años más. Así, Polynice y el resto de los aficionados seguirán siendo testigos de cómo 'King James' continúa escribiendo capítulos en su legendaria trayectoria en la NBA.

Visite nuestra sección Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.