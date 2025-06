Chepa Candela: La Osmariel Villalobos sigue floja en el Reality Show “Miss Universe Latina”

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Aquí estoy, y aquí sigo!!, como siempre, en la caza, pesca, y recolección de lo más calientico de la movida farandulera (de aquí, de allá… ¡y más acullá!) donde los chismes, rollos, tramoyas, brollos, bretes, dimes y diretes, no podrán faltar “never in the life” …

Adriana Pérez

Yyy arrancando por el principio, para terminar por el final, les bato que en Canal i siguen deshojando la margarita (traduzcase: están botando a un gentío), y tras el avance del calendario son muchos los nombres los que han entrado en proceso de evaluación exhaustiva para determinar quiénes siguen activos dentro del mentado canal y a quiénes les van a apagar la luz para que queden en los próximos días como los interiores de Superman (entiéndase: por fuera)… En las últimas semanas le han dado “matarile, rile, rile” a varios figurines de esta empresa, entre ellos: la Andrógena, la Úrsula Kabbara, la Gabriela Abello, y el Roy Moreno (¡suuustooo!); “tuttos” ellos ahora ex animadores de la planta…

¡Pasa, resulta, y acontece! que de muy buena fuente me enteré que con esta movida de mata ahora están evaluando el destino de la ADRIANA PÉREZ, quien a según es un huevo sin sal, y en consecuencia la quieren sumar a la lista de los “se te quiso”, es decir: le montaron el ojo izquierdo…

De ser ¡verdura el apio! la “Adrianita” tendría sus días contados en la fulana televisora, y ante la escasez de oportunidades y ofertas artísticas y profesionales que reinan en ¡este país, tú país, mi país! más de un personaje (involucrado delante y detrás de las cámaras) tienen el Cristo en la boca y los velones encendidos buscando de contrarrestar la pava que le cayó a la mencionada planta televisiva, la cual “a según” busca convertirse en un medio de comunicación deportivo, y por eso le están bajando dos al harto y muy aburrido contenido de variedades… ¡Así que ojo pelao!...

Stephany Abasali

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que a las “Chicas Superpoderas” de la Organización Miss Venezuela, exprésese: “Bombón”, “Bellota”, y “Burbuja”… (¡diiigooo!)… Valeria Cannavó, Alessandra Guillén, y STEPHANY ABASALI fueron sorprendidas con un “quieto” en la famosa quinta rosada del afamado certamen; es decir, fueron amenazadas por la misma organización que las vio crecer luego de que estos se enteraron de que la tripleta en cuestión ya estaban listas, maquilladas, vestidas, peinadas, y perfumadas, para ir a la noche de coronación del certamen “Miss y Mister Turismo Venezuela 2025”…

Las reinas ya tenían sus delicados pies (¡libres de juanetes!) montados en sus carrozas, yyy de la nada recibieron un comunicado en donde se les advertía que si eran vistas en el “cacareado” concurso de donde también salió la Abasali, iban a ser amonestadas, reprendidas, increpadas, y sacadas por las greñas, por demostrar intereses sobre eventos ajenos a Venevisión; cosa que me obliga a preguntarme: ¿Ellas como mujeres civiles y adultas, no pueden entretenerse disfrutando de otros espectáculos?... ¿Ellas como mujeres mayores de edad y de este domicilio, no pueden apoyar a familiares y cercanos que estén en competencias de belleza?... ¡Amanecerá y veremos!...

Osmariel Villalobos

yy pasando a otra cosa, mariposa, muchos de los seguidores y jala mecates de la OSMARIEL VILLALOBOS ven con harta preocupación la participación de la fulana dentro del Reality Show “Miss Universe Latina”; y es que como bien saben, ella siempre ha hecho eco de su rol de “animadora” desde que entró en la competencia, y cuando las ponen en evaluación dentro de esta área de conducción televisiva, la susodicha rueda en el campo como pelota de fútbol; es decir: deja mucho qué deseas…

Es grave y vergonzoso que una supuesta animadora se caiga con los kilos en evaluaciones de animación, y es que cuando se trata de oratoria, lectura de telepronter, improvisación, y más, la Osmariel ha demostrado muchas deficiencias, situación que pone en tela de juicio sus supuestas habilidades y destrezas… ¡Así qué… ponte pilas lenda… si no quieres que te diga: ¡Adiós!!...

