Raphael llega a Netflix: todo lo que se sabe de la próxima serie biográfica

Suscríbete a nuestros canales

Netflix inicia el rodaje de Aquel, su ambiciosa serie sobre la vida de Raphael tras el documental Raphaelismo. La plataforma sorprende con la elección de Javier Morgade (Disco, Ibiza) y Carlos Santos (1992) para interpretar al cantante en distintas etapas, un duo inicialmente poco parecido físicamente pero que confía en el poder de la caracterización. Según detalla el comunicado oficial que también revela nombres clave del reparto: Francesco Carril, Natalia Varela y Pepa Aniorte completan el equipo actoral.

Retratando a Raphael

La producción de 8 capítulos recorrerá desde la posguerra española hasta los grandes escenarios globales, mostrando conflictos íntimos y triunfos del artista. Raphael respalda el proyecto con declaraciones contundentes: "He contado mi vida sin filtros [...] Este no es un biopic que idealiza mi trayectoria, sino un retrato honesto, sin adornos, que no rehúye ningún aspecto, por complicado que haya sido". Los guionistas Ignacio del Moral y Paloma Rando estructuran la trama como "un viaje emocional" entre Madrid, Las Vegas y Moscú, explorando cinco décadas de luces y sombras bajo la dirección de Tito López Amado.

¿Cuál es la apuesta creativa tras la leyenda?

Dlo Producciones y Netflix diseñan una narrativa que fusiona pasión musical con crudeza biográfica, validada por el propio Raphael tras tres años de desarrollo: "Estoy profundamente entusiasmado [...] refleja seis décadas de momentos inolvidables —unos luminosos, otros duros— pero todos significativos". La serie promete revelar "al hombre detrás del mito" mediante escenas que alternan intimidad familiar y efervescencia escénica, con especial atención a su ascenso desde Linares hasta convertirse en fenómeno internacional bajo producción de Erica Huggins.

Morgade y Santos enfrentan el reto de capturar la esencia del artista mediante coreografías y dramatismos, mientras Raphael anticipa: "Aquel tiene un valor especial". Con locaciones que recrean desde el ambiente castizo hasta el glamur de Acapulco, la serie busca equilibrar espectáculo y verdad emocional. Su estreno exclusivo para España y Latinoamérica marcará el 2025 como año de reivindicación del ícono, cerrando con las palabras del cantante: "Deseo compartir este viaje sin filtros con todos vosotros".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube