Chepa Candela: La Viviana Gibelli quedó "Naiboa con papelón"

Suscríbete a nuestros canales

Nina Sicilia

¡¡Buueenooosss días por la mañana!!…aquí estoy…¡Y aquíii sigo!, como siempre, en la caza, pesca y recolección de lo más calientico de la movida farandulera, de aquí, de allá y más allaíTa, donde los chismes, rollos, tramoyas, brollos y bretes, no podrán faltar jamáaasss…Yyy como de eso se trata enseguida paso a batirles que en el Miss Venezuela ya comenzaron a notarse las costuras de las relaciones diplomáticas entre NINA SICILIA y el Harry Levi, el nuevo ”eje” de la organización y quienes, al parecer “se mastican pero no se tragan”…y la prueba está en el “choucito” que armaron en las redes sociales donde respondían las inquietudes de los fanáticos…y entre ellos se captó clarito, clarito la poca “química” que hay…Y es que la susodicha le torcía los ojos en cada exposición y el otro, que no es ninguna “perita en dulce” hacía lo imposible por quitarle peso a sus palabras…¡Síii, señores!... El “Toma y dame” llegó a un nivel tan incómodo que el susodicho dijo que no le gustaba el termino EPI (Evaluación presencial integral- EPI-) y dijo que prefería llamarlo "casting final" lo cual molestó a su interlocutora, quien enseguida montó su “carón”…Además cuando tocaron el tema de las misses recicladas , Nina dijo que la intención no es bloquear la participación de las chicas, término que al Harry le sorprendió y soltó esta perla: " Aquí no se bloquea a nadie" ....En fin en cada palabreo se nota que ambos dos son “como el agua y el aceite”…y si ese es el comienzo…¿Cómo será la cosa sobre la marcha?..¡Ujum!, .a mi late que entre Nina Sicilia y Harry Levi se avecina una “pelea de gatas”…¡Eso me huele!…y miren que ¡mi olfato no se pela!...

Viviana Gibelli

Yyy siguiendo con el tema del Miss Venezuela, les bato que queda completamente descartada la posibilidad de que VIVIANA GIBELLI y Mariángel Ruiz (¡Sustooo por partida doble!) compartan cámara y micrófono con Maite Delgado en la conducción del “templete”, ya que según me enteré (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra me limito a repetir) Venevisión, dizque, desistió de la idea de colocarlas juntas por el realero que tendría que pagarle a ambas dos, pues el de la animadora oficial fue asegurado por una marca de electrodomésticos…y conseguir otro patrocinante para las susodichas, no es “soplar y hacer botellas”…¡Tal cual!…Según la onda captada por mis camataguas, al parecer, se agotaron los recursos para que las tres animadoras condujeran las riendas del espectáculo…pero “si no hay lial, no hay lopa”…y para nadie es u secreto que Viviana Gibelli tiene una tarifa bien cara…y si Maite Delgado se va a meter tremendo “biyuyo”, ella no se va a conformar con “cuatro lochas”, en cambio con Mariángel Ruiz pueden negociar...perooo, vuelvo y repito, finalmente, la cosa como que no va…Una lástima porque ver a esas tres fieras juntas en el mismo escenario, ¡ya es todo un espectáculo¡...

Canal I

Yyy variando el “parling”, les bato que el ambiente en CANAL I se ha puesto “más tenso que cuerda de violín”, ante el anuncio de nuevos e inminentes despidos, en los cuales caerá otro gentío de los distintos departamentos…y algunas caras que están en pantalla, a quienes no debería caerle de sorpresa la medida, porque será así como el final de una crónica anunciada…Y es que según mis fuentes de dicha televisora, irán saliendo del “personal sobrante” para continuar reduciendo la nómina…y preparar nuevas contrataciones, pues irán firmando el talento que necesario para los proyectos que piensan concretar…sobre todo talento para el área deportiva, pues, como se los he venido adelantando, en dicha planta televisora, que no termina de dar pie con bola, cambiarán completamente el estilo…¡Amanecerá y veremos!...

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube