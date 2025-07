Alejandro Sanz confiesa su mayor remordimiento: Le fallé a Antonio Flores en su última noche con vida

Suscríbete a nuestros canales

Alejandro Sanz enfrenta públicamente su mayor culpa en una conmovedora charla con Alba Flores para Esquire. Revela que su última conversación con Antonio Flores, un día antes del trágico fallecimiento del artista en mayo de 1995, quedó marcada por una decisión irreversible: "Me dijo que fuera a la cabaña de El Lerele, pero no fui... Me arrepentiré toda la vida". El cantante madrileño, amigo íntimo de la familia Flores desde juventud, se confiesa en este homenaje por el 30º aniversario luctuoso donde participan también Serrat, Ana Belén y Miguel Ríos.

El legado del artista irrepetible

Alejandro Sanz despliega emotivas palabras sobre la esencia creativa de Flores: "Antonio era único. Su virtud como músico eran los trazos sueltos, la belleza desnuda, la simpleza de lo verdadero". Lo define como "el último mohicano" y destaca su autenticidad: "El lobo solitario, la pasión contenida y la facilidad para contar las cosas... Su mejor virtud era ser único". Estas confesiones forman parte del tributo coordinado por Alba Flores, quien a sus ocho años perdió a su padre tras el fallecimiento de su abuela Rocío Jurado ("La Faraona") apenas dos semanas antes.

¿Qué recuerdos atesora Alejandro Sanz?

Entre las memorias más preciadas, Sanz rescata momentos de complicidad cotidiana: "Mis ratos favoritos eran cuando después de un sarao me llevaba en su coche a casa, no importaba la hora...". Esas conversaciones nocturnas las atesora como "joyitas en forma de recuerdo", revelando una amistad que trascendía lo artístico. El proyecto de Esquire, impulsado por la actriz, desvela anécdotas desconocidas del mítico cantante mediante testimonios de quienes lo conocieron en su faceta más humana y creativa.

La confesión lacerante de Sanz ilumina la compleja relación entre ambos genios, unida por la música y fracturada por el azar. El homenaje no solo rescata el legado de Flores sino también las cicatrices que dejó su partida en quienes lo admiraron. Mientras Alba Flores reconcilia su duelo con este tributo, las palabras de Alejandro resuenan como un eco permanente: un recordatorio de que algunos gestos pendientes nunca dejan de doler. La edición conmemorativa estará disponible este mes en la revista Esquire.

