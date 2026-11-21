Kris Jenner, a sus 71 años, habló con total franqueza sobre un tema que pocas figuras públicas abordan sin rodeos en televisión. Durante el episodio de The Kardashians del 18 de noviembre, la empresaria conversó con su amiga Shelli Azoff y contó que se sometió a un láser de rejuvenecimiento vaginal. Según sus propias palabras, el procedimiento dejó la zona "realmente perfecta y linda".

El secreto de la juventud según Kris Jenner



La charla tomó fuerza cuando Azoff comparó el tratamiento con una fuente de la juventud. Jenner respondió con naturalidad y soltó la frase: "Es genial. Hay que vivir un poco, por Dios". Además, agregó un dato clave que dio otro giro a la conversación: admitió que esta sesión no representó su primera experiencia con ese tipo de láser.

Láser en zonas íntimas



El equipo mencionado en la nota corresponde al MonaLisa Touch, un láser fraccionado de CO2 de carácter mínimamente invasivo. Los especialistas diseñan este recurso para atender la sequedad y la atrofia vaginal, dos molestias frecuentes durante la menopausia. De acuerdo con datos de la Cleveland Clinic, este láser actúa sobre el tejido vaginal y estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos, junto con mayor producción de colágeno y elastina.

Rejuvenecer



En el mercado, los precios de este procedimiento oscilan entre unos $ 500 y $ 4.500 dólares, según el medio que reporte la cifra. A esa información se suma un punto relevante que muchas veces pasa por alto: la FDA no otorga aprobación a estos dispositivos para el llamado rejuvenecimiento vaginal ni para el tratamiento de los síntomas de la menopausia. Al final, la publicación invitó a los lectores a opinar y preguntó si aceptarían someterse a un tratamiento así.

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