Kris Jenner enfrentó efectos secundarios del Ozempic: madre de Kim Kardashian cuenta su historia

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La famosa empresaria estadounidense y madre del clan Kardashian-Jenner, Kris Jenner, compartió recientemente, detalles íntimos sobre su salud.

Dentro de este contexto, Kris Jenner reveló múlriples detalles sobre su salud y vida privada por medio de una entrevista con el podcast SHE MD. Ante la doctora Thais Aliabadi y Mary Alice Haney, la madre de Kim Kardashian explicó el motivo por el cual el popular medicamento GLP-1 mejor conocido como Ozempic, resultó un fracaso total en su cuerpo tras ver reflejados los efectos secundarios.



Jenner probó el tratamiento de Ozempic en una etapa temprana, cuando el conocimiento sobre el producto era escaso. "Me sentí realmente mal", confesó la celebridad de 70 años. Según lo relató, los malestares físicos alcanzaron tal intensidad que Jenner comunicó a su doctora la imposibilidad de continuar con su jornada laboral. Las náuseas constantes marcaron el fin de este intento médico, detalló.

Efectos secundarios del Ozempic

"No puedo trabajar más. Estoy tan enferma que no puedo", recordó la matriarca sobre los efectos secundarios del Ozempic en su cuerpo.

Formula de medicamentos actual

Tras este episodio, la empresaria estadounidense buscó alternativas menos agresivas. Bajo la guía de la doctora Aliabadi, Jenner inició un régimen basado en inyecciones de péptidos. Es importante destacar que, estos compuestos gozan de una gran popularidad en la actualidad. Según la Asociación Médica Americana, estas sustancias ayudan en la pérdida de peso y potencian el rendimiento físico.



Por su parte, Jenner complementa este tratamiento con suplementos específicos como el omega 3 y aceites de pescado. Esta combinación supuso un cambio radical en su vitalidad. Según lo explicó a travcés de la entrevista, gracias a estos ajustes, la empresaria disfruta de mayor energía durante las noches, lo que facilita su estricta rutina de madrugadas y compromisos profesionales a diferencia de los efectos secundarios que atravesó debido al uso de Ozempic.



Por otro lado, Jenner aprovechó la ocasión para aclarar ciertos rumores sobre su apariencia. Si bien, la empresaria defendió el trabajo del doctor Steven Levine, responsable de su levantamiento facial durante el año 2025, a pesar de los titulares que sugerían un descontento con el procedimiento, ella reafirmó su satisfacción total con los resultados estéticos.

Péptidos



No obstante, la comunidad médica mantiene cautela ante el uso de péptidos. En este orden de ideas, algunos expertos señalan la falta de estudios extensos sobre sus efectos a largo plazo y advierten que estos productos podrían ocasionar problemas de salud graves, como la pancreatitis, si no existe una supervisión adecuada.

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