¡Aclaratoria oficial! Porfi Baloa y Oscar D’León se pronuncian sobre el concierto en La Carlota este 1 de mayo

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Lo que prometía ser uno de los eventos musicales más comentados del año en Venezuela ahora gira en medio de la confusión. Luego de que se anunciara un megaconcierto en La Carlota para el 1 de mayo con figuras de peso, dos nombres clave de la música venezolana, Porfi Baloa y Oscar D'León, rompieron el silencio para desmentir públicamente su participación, generando dudas sobre la veracidad del cartel difundido.

El anuncio que encendió la expectativa

El evento fue presentado como un espectáculo masivo en Caracas con múltiples tarimas y una cartelera que incluía artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres mencionados figuraban precisamente Porfi Baloa y Oscar D’León, junto a otros exponentes del entretenimiento.

La propuesta, anunciada como un concierto gratuito por el Día del Trabajador, prometía reunir a miles de personas en una jornada musical sin precedentes.

Sin embargo, la narrativa comenzó a tambalear horas después.

Porfi Baloa corta los rumores de raíz

A través de un comunicado directo, el equipo del maestro Porfi Baloa fue claro: el artista no tiene ningún compromiso para presentarse el 1 de mayo en Caracas.

El mensaje, breve pero contundente, buscó frenar la ola de especulaciones que ya circulaba en redes sociales, haciendo énfasis en la importancia de verificar la información únicamente por canales oficiales.

Oscar D’León también desmiente y deja un mensaje abierto

Poco después, el entorno de Oscar D'León emitió su propio pronunciamiento, negando categóricamente su participación en el evento. Según su equipo, el cantante fue anunciado sin que existiera una confirmación real.

El comunicado, firmado por su agente de medios, no solo aclara la situación, sino que deja una puerta abierta: el artista mantiene su deseo de reencontrarse con el público venezolano, pero bajo condiciones adecuadas y con información transparente.

Lo que comenzó como un anuncio cargado de expectativa terminó convirtiéndose en un episodio que deja más preguntas que respuestas. Mientras el evento sigue en pie, la ausencia de dos de sus nombres más fuertes redefine el panorama y recuerda que, en la farándula, no todo lo que se anuncia… está realmente confirmado.

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