Aleska Génesis vuelve a pronunciarse: Esto es abuso de poder y violencia de género

La modelo venezolana Aleska Génesis, se pronunció ante la prensa y responsabilizó a su excuñado por esta detención.

De acuerdo con la reseña del portal Tv y Novelas, Aleska entregó su pasaporte a la Fiscalía y se comprometió a no salir del país, sin embargo, lleva todo el proceso en libertad.

Asimismo, indica que debe asistir de forma periódica para confirmar su ubicación, en una de esas asistencias se encontró con la prensa al salir de la Fiscalía.

Según las declaraciones de la venezolana al personal de la prensa, hay pruebas de su inocencia y destacó que este proceso en su contra "es abuso de poder y violencia de género".

Adicionalmente, la venezolana también reiteró que el responsable de su detención es la expareja de su hermana, Javier Rodríguez Boggio. “He sido encarcelada dos veces por un acto que nunca cometí. Es la ex pareja de mi hermana, y como no le puede hacer daño, me lo está haciendo a mí. Se me fue sacada de un reality para entregarme a las autoridades, sin una orden de cateo, teniendo un amparo”.

Destacó que “Vine a un proyecto muy grande y ha sido abuso de poder, se me ha privado de mi libertad, ahorita estoy en un proceso, estoy pagando algo que nunca cometí, que nunca hice”, insistió Aleska.

Agregó que “Estoy cumpliendo con las medidas pero estamos en un proceso en el que pido que se revise la carpeta (de investigación) y se haga justicia”.

Cuando le preguntaron por cómo está ella, la modelo reveló que “Emocionalmente he estado ausente en estas semanas, no he estado bien, y no me siento segura, esa es la realidad. Cuento con el apoyo de ustedes, de los medios, de hacer eco a esta injusticia”.

Asimismo, insite que “todo ha sido una campaña de difamación en mi contra por venganza a que una mujer no se quiso someter a su poder”.

Tras su detención, trasladaron a Aleska Génesis a la cárcel de Santa Martha, por lo que la venezolana alzó su voz para hablar por las mujeres que allí se encuentran: “mujeres escondidas, olvidadas, pude vivir el sufrimiento de esas mujeres. Gracias a Dios un juez pudo ver que no hay pruebas para que no estuviera presa”.

