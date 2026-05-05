Alessandra Villegas responde a las críticas por su relación con Daniel Sarcos: qué dijo

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La presentadora venezolana, Alessandra Villegas, vive un gran éxito profesional tras su llegada al programa Hoy Día de Telemundo. Sin embargo, su vida privada captó la atención del público recientemente debido a una pregunta directa sobre su pareja.



Durante una emisión en vivo, la influencer Chiky Bombom cuestionó a Villegas sobre la diferencia de edad en relación con el actor y presentador venezolano, Daniel Sarcos. Por su parte, la colaboradora dominicana preguntó cuántos años tenía ella cuando inició el vínculo con el animador. Ante la mención de los 20 años de diferencia entre ambos, Villegas respondió con total seguridad.

En el mismo orden de ideas, ella afirmó que Sarcos posee un "alma inmadura", por lo que ambos siempre estuvieron "a la par". Además, comparó la vitalidad de su esposo con la de Peter Pan, pues él mantiene mucha energía y rompe cualquier estereotipo sobre la vejez, según relató Viilegas.

Diferencia de edad



Dentro de este contexto, la historia de amor entre los conductores suma ya quince años de estabilidad y un hijo de siete años. En este sentido, Alessandra dejó claro que la brecha generacional nunca representó un obstáculo real para su felicidad.

Finalmente, con sus palabras, la conductora desestimó las críticas y confirmó que su relación permanece sólida a pesar de los prejuicios externos.

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