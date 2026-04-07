¡Arrasó en taquilla! Esta es la millonaria cifra que recaudó la secuela de Super Mario en todo el mundo

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La secuela de la película de Super Mario, que se estrenó la semana pasada en los cines de todo el mundo, es noticia tras arrasar en taquilla recaudando un total de 372 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor éxito de taquilla en lo que va de 2026.

‘The Super Mario Galaxy Movie’, dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic y escrita por Matthew Fogel, recaudó 190,1 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y contó con una recaudación de 182,4 millones de dólares en otros 80 países, según datos de la web Box Office Mojo. Su reparto está liderado por estrellas como Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Brie Larson y Kevin Michael Richardson, que repiten sus papeles de la primera película.

Este estreno logró batir varios récords: ser el quinto mejor estreno de la historia para una película de animación y el cuarto mejor para un lanzamiento de un estudio de Hollywood, solo superado por ‘Zootopia 2’, ‘Moana 2’ y ‘Super Mario’, según relata Hollywood Reporter.

Cabe destacar que la primera película de Mario Bros, que también fue estrenada en Semana Santa de 2023, también fue todo un éxito en taquilla al recaudar 375 millones en su estreno en todo el mundo. A lo largo de varios meses en cartelera, recaudó en total 1.300 millones de dólares.

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