Ayuda para Isabel Palacios: solicitan donaciones para reparar su casa tras los terremotos

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Isabel Palacios, una de las figuras más relevantes de la música en Venezuela, atraviesa un momento difícil. La reconocida mezzosoprano, directora coral, pianista y maestra de canto, de 75 años, vio afectada su vivienda en la urbanización Los Rosales de Caracas por los devastadores terremotos del 24 de junio. La casa, que también es un espacio cercano a la sede de la Camerata de Caracas, la institución que fundó en 1978 y que ha sido un pilar en la difusión de la música antigua en el país, sufrió daños estructurales que exigen una reparación especializada.

Ante esta situación, sus alumnos, exalumnos y amigos han hecho un llamado a la solidaridad a través de las redes sociales. "El hogar de nuestra maestra Isabel Palacios, pilar fundamental de la música en Venezuela y estandarte de las instituciones que han sustentado el quehacer artístico de nuestro país, ha sufrido graves daños estructurales tras los eventos sísmicos", reza el comunicado difundido por la cuenta de Instagram @cameratadecaracas. "Su aporte resulta fundamental para conservar a nuestra maestra segura y, como siempre, presente", agrega el mensaje, que invita a realizar donaciones para alcanzar la meta de 17.000 dólares que cubra los costos de las reparaciones.

Isabel Palacios, quien ha dedicado casi cinco décadas a la música, es considerada un ícono cultural. Formada en la Escuela de Música «Juan Manuel Olivares» y con estudios de posgrado en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, ha sido directora de la Camerata de Caracas, una organización dedicada a la investigación, enseñanza y difusión de música barroca y renacentista. Su trayectoria ha sido fundamental para la formación de generaciones de músicos en el país.

Los interesados en colaborar pueden realizar donaciones a través de Zelle a la cuenta isabelpala@gmail.com o a la cuenta corriente del Banco Mercantil número 0105 0077 0410 7799 6128.



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