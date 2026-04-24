¡Bienvenida, Fernanda! Dulce María presenta a su segunda hija con un emotivo mensaje

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Dulce María conmovió a sus seguidores al presentar públicamente a su segunda hija, Fernanda. La actriz y cantante mexicana compartió las primeras fotografías de la bebé acompañadas de un mensaje cargado de amor, ternura y gratitud.

A través de sus redes sociales, Dulce María mostró por primera vez fotografías junto a la pequeña Fernanda, dejando ver un momento íntimo y especial de sus primeros días juntas.

En las fotografías no se ve el rostro de la bebé, de hecho son varias fotos de su pequeña manito apretando a papi y mami.

Un mensaje honesto sobre la maternidad

Junto a las fotografías, la intérprete habló de manera abierta sobre el posparto, describiéndolo como una etapa desafiante y exigente.

Sin embargo, aseguró que, en medio de ese proceso, su corazón está lleno de amor al ver, escuchar, alimentar y abrazar a su hija, resaltando la conexión especial que vive con la bebé.

Gratitud por una nueva etapa

Dulce María también expresó sentirse infinitamente agradecida por la llegada de Fernanda y por poder experimentar nuevamente la maternidad.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos para la artista y su familia.

Fanáticos de distintas generaciones celebraron el nacimiento de Fernanda y acompañaron a Dulce María en este momento especial.

Con la llegada de su segunda hija, Dulce María inicia una nueva etapa personal mientras continúa conectada con su público.

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