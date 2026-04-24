Kylie Jenner enfrenta grave problemas: exempleada demanda por discriminación y ambiente laboral tóxico

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La multimillonaria Kylie Jenner enfrenta una demanda formal interpuesta por Angelica Vasquez, quien trabajó en su residencia desde septiembre de 2024 hasta agosto de 2025. Según los documentos presentados el pasado 17 de abril ante las autoridades de Los Ángeles, Vasquez alega haber sido víctima de un entorno de trabajo hostil tras ser trasladada a la mansión de Hidden Hills. La demandante señala directamente a la jefa de limpieza, identificada como Patsy, y a otra supervisora llamada Elsi, como las responsables de un sistema de exclusión y humillación pública que contaba, presuntamente, con la omisión cómplice de Jenner.

Acoso religioso y discriminación étnica

La demanda detalla incidentes de gravedad que vulneran derechos fundamentales. Vasquez, de origen salvadoreño y fe católica, asegura que fue objeto constante de burlas por su acento y su estatus migratorio. Entre las acusaciones más severas se encuentran; comentarios despectivos donde se afirmaba que "los católicos son gente horrible". Relatos de intimidación física, incluyendo un incidente donde se le arrojaron perchas, además de ser obligada a realizar tareas ajenas a su cargo bajo gritos y chasquidos de dedos.

La demandante afirma que se le asignaban las tareas más pesadas e indeseables mientras era excluida deliberadamente del resto del equipo de limpieza.

La presunta negligencia de la empresaria

El punto más crítico de la demanda recae sobre la propia Kylie Jenner. Vasquez afirma que en noviembre de 2024 presentó quejas directas a la estrella de la telerrealidad, quien supuestamente "desestimó, ignoró y ridiculizó" la situación. Lejos de tomar medidas correctivas, la demandante asegura que sufrió represalias en forma de reducción de horas y pérdida de salario, lo que finalmente derivó en un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático (TEPT) y ansiedad. Tras solicitar una baja médica, Vasquez renunció en agosto de 2025 al considerar que las condiciones eran intolerables.

Contexto inmobiliario y demandas económicas

Este escándalo coincide con la reciente puesta en venta de la propiedad de Hidden Hills por 20,25 millones de dólares, la cual cuenta con ocho habitaciones y múltiples amenidades de lujo. Ahora, Angelica Vasquez reclama una indemnización por angustia emocional, daños punitivos y salarios impagados, además de gastos comerciales no reembolsados. Mientras el equipo legal de Jenner mantiene silencio, este proceso judicial pone en tela de juicio los protocolos de contratación y supervisión de las empresas vinculadas a la celebridad (Kylie Jenner Inc. y Tri Star Services) en este tramo de 2026.

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