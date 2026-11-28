Billy Ray Cyrus publicó un mensaje afectuoso en redes sociales tras la boda de su hija, la cantante Miley Cyrus, con el músico Maxx Morando, ceremonia privada que ocurrió el sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California. El intérprete, de 65 años, acompañó sus palabras con fotografías del enlace y resaltó la alegría de ver a toda la familia reunida en un mismo lugar.

Mensaje para los recién casados



"¡Mi niña se casó con el amor de su vida! No puedo describir lo hermoso que fue tener a toda mi familia reunida, unida por el amor", escribió el cantante en su publicación. Billy Ray Cyrus también dirigió unas líneas directas a su hija y expresó su orgullo como padre, en coincidencia con el cumpleaños número 34 de la artista, celebrado el lunes 23 de noviembre.

Bienvenida a la familia



El músico además dio la bienvenida formal a su nuevo yerno. "@mmaxxm, ¡qué honor darte la bienvenida a la familia! Ustedes dos son una pareja hecha en el cielo", manifestó en su mensaje. Entre las imágenes difundidas destaca un baile que Billy Ray Cyrus compartió con la novia durante la celebración, ante la mirada de su hija Noah Cyrus y otros allegados.

Tensiones familiares



Fuentes cercanas al evento señalaron a medios internacionales que la jornada transcurrió en armonía y sin tensiones familiares. Al enlace asistieron Tish Cyrus, madre de la cantante, junto a su esposo Dominic Purcell, mientras que Billy Ray Cyrus acudió con su pareja Elizabeth Hurley. Tish Cyrus acompañó a Miley al altar durante la ceremonia en Palm Springs.

Miley Cirus y Maxx Morando



La pareja confirmó su compromiso en diciembre de 2025, luego de que la intérprete luciera un anillo de diamantes de corte cojín en una banda de oro amarillo de 14 quilates, diseñado por Jacquie Aiche, en el estreno de la película Avatar: Fire and Ash en Los Ángeles. Morando, baterista de la banda de rock alternativo Liily, le pidió matrimonio a finales de 2025 durante un viaje a Japón.

Historia de amor



Miley Cyrus y Maxx Morando comenzaron su relación en 2021 tras conocerse en una cita a ciegas. En el enlace, la cantante lució un vestido blanco de seda con espalda descubierta de Saint Laurent diseñado por Anthony Vaccarello, y el novio llevó un esmoquin clásico de la misma firma francesa. Este matrimonio representa la segunda boda para la intérprete de "Flowers", quien estuvo casada anteriormente con el actor Liam Hemsworth.

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