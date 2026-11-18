El Teatro Municipal de Valencia recibió la gala final de El Concurso by Osmel Sousa Carabobo, una noche llena de brillo donde Alondra Miuseens, representante del municipio Miranda, obtuvo el título de Miss Grand Carabobo 2027. En la misma velada, Irene Piuberthans, abanderada de Montalbán, conquistó la banda y la corona de Miss Cosmo Carabobo 2027. Ambas jóvenes lograron el triunfo bajo la dirección regional de Wilfredo Camacho y el respaldo de Jacqueline Aguilera y Osmel Sousa.

Detalles del certamen



Keyli Zambrano y Víctor Joya animaron el espectáculo, mientras la agrupación Coñack puso el ritmo musical de la noche. Antes de esta gala decisiva, las 14 aspirantes oficiales cumplieron con diversas actividades previas, como la imposición de bandas, la presentación a la prensa y la entrevista privada. Tras evaluar el desempeño integral de cada participante, el jurado calificador seleccionó el cuadro de honor final. Junto a Miuseens y Piuberthans, completaron este grupo Michell Durán (Guacara), Fernanda González (Juan José Mora), Ariagnee Ramírez (Puerto Cabello) y Alejandra Vergara (Valencia). Las seis finalistas aseguraron su pase directo a la competencia nacional del Miss Grand Venezuela 2027.

Foto: NDP

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Otros títulos internacionales



La organización regional también aprovechó el escenario para entregar otros títulos internacionales de gran relevancia. Ivanna Déniz, representante de Libertador, recibió la corona de Miss Tourism Intercontinental Venezuela, mientras Gabriela Aular, de Bejuma, asumió el compromiso como Miss Global Universe Venezuela. De igual forma, Laila Muhammad obtuvo la banda que la acredita como embajadora de Palestina en el Miss Tourism Intercontinental, certamen cuyos derechos adquirió recientemente la directiva que encabeza Wilfredo Camacho.

Una nueva etapa para la belleza regional



Esta edición del certamen marcó el debut del diseñador de moda Wilfredo Camacho en la dirección regional. Con una década de trayectoria dentro de la alta costura nacional, Camacho asumió el compromiso de renovar y elevar el nivel de esta franquicia en la entidad.

Osmel Sousa y Jacqueline Aguilera



El Concurso by Osmel Carabobo cuenta con el apoyo directo de Jacqueline Aguilera, Miss Mundo 1995, y de Osmel Sousa. Aguilera dirige actualmente una cartera de franquicias internacionales en el país, entre las que destacan Miss Grand Venezuela, Miss Cosmo Venezuela, Reina Hispanoamericana Venezuela y Reina Internacional del Café Venezuela, plataformas que impulsan el talento de la mujer venezolana hacia escenarios mundiales.

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