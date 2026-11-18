La carrera por la corona de Miss Universo 2026 enfrenta un inesperado obstáculo que poco tiene que ver con las pasarelas, la preparación o el desempeño de las candidatas. Las dificultades para obtener autorización de entrada a Estados Unidos han provocado la retirada de varias representantes africanas, dejando a sus respectivos países sin participación en una de las ediciones más esperadas del concurso.

Entre las afectadas se encuentran Mubanga Pamela Hatyoka, de Zambia, y Georgina Kambongo, de la República del Congo, quienes no consiguieron resolver los inconvenientes migratorios necesarios para trasladarse a Puerto Rico, sede de la competencia. Sin embargo, el panorama se complicó todavía más y los reportes del 18 de noviembre también confirmaron los problemas que enfrentan las delegadas de Angola y Sudán del Sur.

La situación ha generado preocupación entre las organizaciones nacionales, especialmente porque algunas de estas candidatas tenían la oportunidad de abrir un nuevo capítulo para sus países dentro de la historia del certamen.

Las restricciones migratorias complicaron el camino hacia la corona

El origen de este problema está relacionado con las medidas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump. Las disposiciones estadounidenses contemplan restricciones de distinta intensidad para varios países africanos, entre ellos Zambia, Zimbabwe, República del Congo y Sudán del Sur.

De acuerdo con la información publicada por el Departamento de Estado, desde el 1 de enero de 2026 se mantiene suspendida la emisión de visas para ciudadanos de la República del Congo y Sudán del Sur en la mayoría de las categorías, mientras que Zambia y Zimbabwe están sujetas a restricciones parciales que afectan, entre otras, las visas de turismo y negocios.

Aunque las medidas contemplan determinadas excepciones, las candidatas y sus respectivas organizaciones no lograron completar los trámites necesarios para garantizar su participación. El hecho de que la competencia se celebre en Puerto Rico también resulta determinante, pues la isla es un territorio estadounidense y está sujeta a sus disposiciones migratorias.

Georgina Kambongo se queda sin hacer historia

Uno de los casos que más llama la atención es el de Georgina Kambongo, quien tenía previsto convertirse en la primera representante de la República del Congo en competir en Miss Universo.

La organización nacional explicó que su ausencia no responde a dificultades personales ni a problemas internos de preparación, sino a las restricciones migratorias que afectan a los ciudadanos de su país. También dejó claro que la joven conservará su título nacional y que merece tener la oportunidad de representar a su nación cuando las condiciones lo permitan.

Una situación similar afecta a Zambia, cuya representante, Mubanga Pamela Hatyoka, tampoco podrá participar. La dirección nacional confirmó su retirada el 18 de noviembre, después de evaluar las posibilidades de conseguir la documentación a tiempo.

Aunque la organización había recibido comentarios positivos durante las gestiones consulares, finalmente consideró que no existían garantías suficientes para que la candidata pudiera competir en condiciones adecuadas. Por esa razón, decidió retirarla de esta edición y mantenerla como reina nacional hasta que pueda llegar al escenario internacional.

Angola y Sudán del Sur también se quedan sin representación

A estos dos casos se sumaron Wanderleia Rodrigues, representante de Angola, y la candidata de Sudán del Sur, identificada como Adut Deng en el reporte de Associated Press y como Amylia Deng en publicaciones posteriores.

En el caso angoleño, el comité nacional informó que había iniciado los procedimientos para obtener la visa de su candidata, pero no recibió una respuesta de la embajada estadounidense que permitiera completar los preparativos del viaje.

Por su parte, la organización de Sudán del Sur reconoció que la situación de su representante continuaba sin resolverse, pese a los esfuerzos realizados para conseguir los permisos correspondientes. La ausencia también representa un duro revés para el país, pues su participación estaba llamada a marcar su debut en la historia de Miss Universo.

Zimbabwe todavía mantiene la esperanza

Mientras cuatro delegaciones ya enfrentan la imposibilidad de participar, el caso de Zimbabwe también ha generado atención. Su representante, Roseanna Hall, había manifestado públicamente las dificultades que encontraba para conseguir la autorización de viaje.

La candidata explicó que llevaba meses intentando resolver el trámite y reconoció que no era la única reina africana atravesando circunstancias similares. Pese a los inconvenientes, expresó su esperanza de poder llegar a Puerto Rico y completar el trabajo que había preparado para el concurso.

Su situación fue reportada como pendiente por Associated Press el 13 de noviembre. No obstante, hasta la información publicada el 18 de noviembre no había una confirmación independiente que permitiera asegurar su participación definitiva.

Miss Universo 2026 se prepara para su noche de coronación

La edición número 75 de Miss Universo tiene prevista su gran final para el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. La competencia reunirá a representantes de diferentes partes del mundo y contará con una agenda de actividades preliminares antes de la elección de la sucesora de la actual reina.

La ausencia de las candidatas africanas añade un elemento inesperado a la celebración, especialmente por las oportunidades que algunas de ellas tenían de representar por primera vez a sus naciones en el escenario internacional.

Así, mientras las demás participantes continúan con sus preparativos para disputar la corona, las organizaciones de los países afectados tendrán que esperar una nueva oportunidad para llevar a sus representantes al concurso, en medio de una controversia que ha trasladado el debate de la belleza y la competencia a las políticas migratorias.

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