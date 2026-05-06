Carín León regresa cargado de sorpresas: estrena nuevo álbum y hace importante anuncio sobre sus presentaciones

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El artista sonorense prepara el lanzamiento de su nueva producción discográfica titulada "Muda" para este 7 de mayo.

A su vez, este álbum funciona como una carta de amor a Hermosillo, México, su ciudad natal, y mantiene la esencia de sus raíces a pesar de su proyección internacional.

Además, en esta placa musical, el cantante libera su creatividad y explora géneros diversos como la cumbia (en colaboración con Juanes), el ska y la salsa, bajo la premisa de que la música no admite barreras.

De Sonora para el mundo



El alcance de este proyecto trasciende fronteras debido a que en esta oportunidad, Carín León marca historia como el primer mexicano que encabeza un festival en Japón. En este sentido, el músico participará los días 14 y 15 de agosto en las sedes de Osaka y Tokio para celebrar el 25 aniversario del Summer Sonic Festival.



Por su parte, los artistas Latin Mafia y Paloma Morphy lo acompañarán en sus presentaciones en suelo asiático. Es importante destacar que el intérprete se declara fiel seguidor de la cultura japonesa, desde su gastronomía hasta el anime.

Presencia en la Copa Mundial 2026



Por otro lado, la música de León también llega al ámbito deportivo tras el estreno del tema "Lighter", una colaboración con el estadounidense Jelly Roll, la cual destaca como el primer sencillo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ante los rumores de una posible actuación en la inauguración del torneo el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, el cantante prefiere la cautela, aunque confirma su participación en el soundtrack oficial de la FIFA.

Finalmente, como aficionado al fútbol, el artista expresa su deseo de apoyar a la selección mexicana y disfrutar de su pasión más allá de los escenarios.

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