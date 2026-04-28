“Fue un error de producción”: Carín León sufre un grave fallo técnico durante su presentación en “Supernova Génesis” y emite una disculpa

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Lo que se perfilaba como el cierre triunfal de la jornada musical en el evento Supernova Génesis se vio empañado este domingo 26 de abril por una grave falla técnica. Durante la presentación de Carín León, transmitida en vivo a través de Netflix, el equipo de producción reprodujo accidentalmente una pista ajena al repertorio del artista justo al inicio de una de sus interpretaciones. El error, que se viralizó de inmediato en plataformas digitales, provocó una ruptura en la sincronía del espectáculo, obligando al cantante a reaccionar de forma improvisada ante miles de asistentes y una audiencia global.

Reacción en el escenario y apoyo del público

Ante la ausencia de la base musical correcta, Carín León demostró su capacidad interpretativa al intentar continuar el concierto a capela durante varios minutos. Sin embargo, ante la imposibilidad de restablecer el sistema de audio adecuado, el intérprete de "Primera Cita" optó por retirarse del escenario antes de finalizar su participación programada. La mayoría de los usuarios y críticos de espectáculos señalaron la responsabilidad directa de la producción, elogiando la postura profesional del artista al tratar de rescatar el momento sin acompañamiento instrumental.

Las fallas técnicas fueron reportadas como recurrentes durante toda la gala, pero el incidente con León fue el punto más crítico de la noche.

Disculpas oficiales y reconocimiento del error

Tras la polémica generada, tanto la organización del evento como el propio artista utilizaron sus canales oficiales para aclarar lo sucedido:

Comunicado de Supernova Génesis: “A pesar de los problemas técnicos, CARÍN demostró cantando a capela que es un verdadero LEÓN. En nombre de Supernova te ofrecemos una disculpa y te queremos, eres un grande”.

Por su parte, el cantante sonorense compartió un mensaje de frustración y compromiso con sus seguidores a través de sus historias de Instagram:

Declaración de Carín León: “Que bajón lo que pasó esta noche… Desafortunadamente un error de producción nos impidió terminar esta presentación como ustedes se merecen. De corazón una disculpa por esto, mi compromiso siempre de entregarles lo mejor”.

Implicaciones para futuras transmisiones en vivo

Este suceso plantea interrogantes sobre los protocolos de seguridad técnica en eventos híbridos de alta magnitud para plataformas como Netflix. A pesar del trago amargo, la respuesta institucional de Supernova Génesis reconociendo la falla ha sido interpretada por analistas de comunicación de crisis como un paso necesario para proteger la reputación del artista y del recinto.

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