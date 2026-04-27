José Rafael Briceño presenta su show “Bueno y Sano”: dónde y cuándo

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El comunicador y humorista venezolano, José Rafael Briceño, reconocido como "El Profesor Briceño", presentará, a petición del público, su show titulado “Bueno y Sano”.

La cita para los caraqueños es el sábado 16 de mayo en la sala de Teatro del Centro Cultural Chacao.

Además, antes de su presentación en la capital, Briceño llevará su show “Bueno y Sano” a los Andes del país con funciones en Mérida el sábado 9 de mayo, en el Colegio de Médicos y en San Cristóbal, el domingo 10 de mayo, en el Teatro de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET).

Del mismo modo, la ruta continuará en Valencia el viernes 15 de mayo en Lounge Bar, justo un día antes de su presentación en Caracas. Posteriormente, el sábado 29 de mayo en Canaima Discoteca de Charallave, para cerrar el recorrido nacional en Maracaibo el 6 de diciembre en el Teatro Baralt.

Gira internacional de "Bueno y Sano"

Por otro lado, el comediante venezolano viajará al extranjero el jueves 11 de junio, para presentar su espectáculo en el Foro Stelaris de Ciudad de México, después en Bogotá, República Dominicana, Panamá, Buenos Aires, Chile, Londres, Dublín, A Coruña, Frankfurt, Madrid, Barcelona y Berlín.

"Bueno y Sano"

En otro orden de ideas, el show aborda desde los rituales evangélicos y las predicciones astrológicas, hasta los gurúes de bienestar y personajes que promueven dietas de carne cruda.

“No nos reímos de la vida montada que todos inventamos, sino de esas cosas cotidianas que nadie muestra, como bañarse con un tobito o los secretos más íntimos”, expresó el profesor Briceño, quien detalló que borró la sinopsis de "Bueno y Sano" 32 veces antes de sentirse satisfecho.

Además, dicho espectáculo, bajo la producción de Johanna Moya de La comedia Local, también explora las relaciones humanas, los mantras de autoayuda y hasta la presencia de los hipopótamos en la psique colectiva, cita una NDP.

Finalmente, las entradas para disfrutar el show "Bueno y Sano" , las puede adquirir a través de www.lacomedialocal.com

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