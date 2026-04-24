Clara Vegas Goetz potencia su oratoria junto a José Rafael Briceño: en video

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En esta oportunidad, la actual Miss Venezuela Universo, Clara Vegas Goetz, compartió con sus seguidores un vistazo exclusivo a su ajetreada rutina semanal por medio de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok. A través del material audiovisual cercano y auténtico, la reina de belleza detalló los desafíos y aprendizajes que enfrenta en su preparación rumbo al Miss Universo.



En este sentido, Vegas Goetz relata a través del video que inició la semana con una sesión fotográfica de alto secreto, la cual describió como una de sus favoritas hasta la fecha.

Oratoria con "El Profesor Briceño"

Además, su cronograma incluyó sesiones de estilismo, ensayo de pasarela e intensas clases de oratoria con el profesor José Rafael Briceño, mejor conocido como "El Profesor Briceño" reconocido por sus años de trayectoria y experiencia durante el pasado, tiempo en el cual preparó a un número importante de soberanas nacionales para llevar a cabo la mejor representación en concursos de belleza internacionales.

A pesar de la exigencia física y mental, la Miss destacó que el proceso de aprendizaje no es lineal y que aprovecha cada error para fortalecer su confianza.



Entre compromisos con patrocinadores y grabaciones para plataformas digitales, Clara también reservó tiempo para el cuidado personal, visitando el gimnasio y compartiendo momentos de desconexión. "Soy una persona real que aprende cada día", afirmó la representante nacional, quien prometió continuar mostrando la cara más humana de su reinado a través de este tipo de contenidos.

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