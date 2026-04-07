“Pregunten lo que quieran”: Clara Vegas se prepara para contar todos los detalles sobre su postulación al Miss Venezuela

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Este lunes 6 de abril de 2026, la actual Miss Venezuela, Clara Vegas Goetz, ha encendido las alarmas del entusiasmo en las plataformas digitales al anunciar oficialmente la apertura del proceso de postulaciones para el Miss Venezuela 2026. A través de un video cercano y dinámico en su cuenta de TikTok, la reina de belleza no solo compartió su emoción por el inicio de esta nueva búsqueda, sino que instó a todas las jóvenes venezolanas a dar el paso hacia el sueño de la corona: "Hoy abren las postulaciones para el Miss de Venezuela 2026, ¡qué emoción! Y me hacen el favor y se postulan todas; es la mejor experiencia del mundo", declaró Vegas con el carisma que la caracteriza.

Mentoría digital para las futuras aspirantes

Consciente de las dudas que genera el proceso de ingreso a la Quinta Miss Venezuela, Clara ha decidido poner su plataforma a disposición de las interesadas, ofreciendo responder preguntas específicas sobre la fase de aplicación. "Quiero que me hagan todas las preguntas que tengan para grabarles videos acerca de la postulación, las fotos que se tienen que tomar, cualquier pregunta que tengan", señaló la soberana, marcando un hito en la comunicación del certamen al humanizar y transparentar los pasos previos al casting. Esta iniciativa no solo refuerza su perfil como influencer, sino que posiciona a Clara como un puente directo entre la organización y una nueva generación de mujeres que buscan representar al país en el escenario universal.

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