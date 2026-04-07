¡Una última sorpresa! Lady Gaga sorprende con un tema inédito para la banda sonora de “El Diablo Viste a La Moda 2” antes de su estreno

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La espera por la banda sonora de "The Devil Wears Prada 2" (El diablo viste a la moda 2) ha terminado con un anuncio que ha paralizado tanto a la industria musical como a la cinematográfica. Lady Gaga y la rapera sensación Doechii han unido fuerzas en "Runway", un tema de corte house y ritmos electrónicos que sirve de telón de fondo para el enfrentamiento definitivo entre Miranda Priestly y su ahora rival ejecutiva, Emily Charlton. Según reportes de Stereogume INFO7, la canción fue revelada este lunes junto al avance definitivo del filme, destacando por una producción que evoca la sofisticación de las pasarelas de alta costura y la rebeldía del pop contemporáneo.

Letras y atmósfera: "You were born for the runway"

El sencillo destaca por un intercambio vocal dinámico donde Gaga aporta su característico registro operístico y potente, mientras que Doechii imprime una cadencia fluida y sarcástica que encaja con el tono de la película. "Tú naciste para la pasarela", proclama Gaga en el estribillo, mientras Doechii responde con frases punzantes como "puedo convertir cualquier pista de baile en una pasarela". Críticos de NYLON han descrito la pieza como una obra "genuinamente innovadora" que logra capturar la tensión entre la nostalgia de la cinta original de 2006 y la frenética realidad del mundo editorial en 2026. Además, los rumores sobre un cameo de Lady Gaga en la película como una influyente figura de la moda han cobrado fuerza tras su aparición en el set de rodaje, aunque los detalles de su rol se mantienen bajo estricto secreto.

El fenómeno del 1 de mayo: Elenco original y nueva era

El lanzamiento de "Runway" prepara el terreno para el estreno mundial de la película el próximo 1 de mayo. Bajo la distribución de 20th Century Studios, la secuela reúne a la "santísima trinidad" de la moda cinematográfica: Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, sumando a Stanley Tucci en una trama que explora la jubilación de Priestly y la lucha por el control de los presupuestos publicitarios en un mercado de lujo hiperdigitalizado. Con esta canción, Lady Gaga busca sumar un nuevo éxito a su historial de bandas sonoras (tras el impacto de Shallow y Harlequin), mientras que para Doechii representa la consolidación de su estatus como la nueva "maestra de la manifestación" en el pop global.

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