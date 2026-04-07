¡Otra oportunidad para el amor! La viuda de Hugh Hefner se ha vuelto a casar

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Lejos de los flashes y las fastuosas fiestas que marcaron su pasado, Crystal Harris ha iniciado una nueva etapa de vida este 2 de abril de 2026. La ceremonia tuvo lugar en la paradisíaca isla de Aitutaki, en las Islas Cook, un destino elegido por la pareja por su carácter recóndito y la ausencia de grandes cadenas hoteleras.

El enlace, definido por los protagonistas como "natural, elegante y simplista", se llevó a cabo sin invitados, permitiendo que la pareja se enfocara exclusivamente en sus votos personales. Para la ocasión, Crystal lució un diseño de encaje de Oksana Mukha, decorado con más de 5,400 cristales de Swarovski, un detalle que aportó un toque de brillo clásico a un evento marcado por la austeridad y el respeto al entorno natural.

¿Quién es James Ward?

El ahora esposo de Harris es James Ward, un empresario hawaiano y biólogo marino de 42 años, propietario de la compañía de ecoturismo SeaThroughSea. Según declaraciones recogidas por medios internacionales, la pareja se conoció a través de amigos comunes y conectó rápidamente gracias a su amor compartido por el océano y la conservación de la vida silvestre.

Ward, quien ha sido descrito por Crystal como un compañero que "valora y valida sus sentimientos", representa un giro radical en la vida de la comunicadora, alejándola del foco de la farándula tradicional para integrarla en un estilo de vida enfocado en la aventura y la sostenibilidad. La celebración posterior al enlace consistió en un paseo en bote por la laguna y una cena con productos locales, sustituyendo el tradicional pastel de bodas por la frescura del entorno tropical.

El cierre definitivo de la era Playboy

Este matrimonio llega apenas un año después de que Crystal solicitara legalmente recuperar su apellido de soltera, Harris, despojándose del vínculo nominal con el imperio de Hugh Hefner. Este movimiento, sumado al lanzamiento de sus memorias en 2024 tituladas "Only Say Good Things", donde confesó que nunca estuvo "enamorada" del fundador de Playboy debido al gran desequilibrio de poder en su relación, confirma su deseo de sanar y redescubrirse. "Con James, me siento escuchada y vista", declaró la novia, subrayando que este segundo matrimonio es el resultado de un proceso de maduración y cuidado de su "niño interior". Con esta boda privada, Crystal Harris no solo deja atrás los mitos de la mansión, sino que se posiciona como una mujer dueña de su propia narrativa en este 2026.

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