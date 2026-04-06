La imagen más buscada: Miss Jamaica reaparece tras el accidente que empañó la noche final

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Tras cuatro meses de recuperación, la representante de Jamaica en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, abandonó el centro hospitalario donde permanecía ingresada.

La modelo sufrió una caída durante el desfile preliminar del certamen celebrado en Tailandia, incidente que le provocó fracturas, pérdida de consciencia y una hemorragia intracraneal.



Debido a la gravedad de las lesiones, Henry fue tratada en la unidad de cuidados intensivos, lo que forzó su retiro inmediato de la competencia.

La joven de 29 años inicia ahora una nueva etapa de rehabilitación externa. Respecto a su proceso, la modelo expresó que esta temporada de salud "lo cambió todo", justo cuando su prioridad era representar a su país en el escenario internacional, según detalló VePlus.

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