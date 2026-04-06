¡Choque de titanes! Bruno Mars se rinde ante el ritmo de Karol G en redes sociales

El cantante estadounidense, Bruno Mars, compartió durante las últimas horas una publicación a través de sus historias de Instagram con la canción "Si antes te hubiera conocido" de la cantante colombiana, Karol G, lo que generó revuelo entre los seguidores y fanáticos de la intérprete.
Por su parte, el hawaiano que con su más reciente álbum "The Romantic" ha incursionado en la música latina, parece que desea continuar explorando esta faceta llena de mariachi, bolero y pasión, según detalló Los 40 Principales.
Es importante destacar que hace unos días, el también cantante canadiense, Drake, compartió a través de sus historias de Instagram una imagen de promo con respecto a "Si antes te hubiera conocido" de Karol G.
Finalmente, todo apunta a que algún proyecto se está cocinando el cual podría involucrar a los tres artistas en una sola colaboración musical o por separado.
