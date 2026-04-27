¡Un nuevo sonido! Karol G sorprende con el lanzamiento de “Después de ti” junto Cigarettes After Sex

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En un movimiento que rompe con la energía festiva de sus lanzamientos anteriores, Karol G ha presentado oficialmente “Después de ti”, una colaboración con Greg González, líder y vocalista de la banda estadounidense Cigarettes After Sex. La canción se aleja del reggaetón convencional para adentrarse en un territorio de balada atmosférica, centrada en la narrativa de la pérdida y el proceso de duelo. La voz de la paisa se entrelaza con el estilo minimalista y melancólico característico de González, logrando un registro íntimo que ya está disponible en todas las plataformas digitales tras su debut triunfal en el escenario de Coachella este fin de semana.

El anuncio que paralizó Coachella

El cierre de su presentación dominical en el desierto californiano no solo fue musical; las pantallas gigantes del festival proyectaron el mensaje “Nos vamos de tour”, desatando la euforia colectiva. La nueva gira, bautizada como Viajando por el Mundo Tropi Tour, promete ser el proyecto más ambicioso en la carrera de la cantante.

Evolución artística y dominio de la industria

La recepción de “Después de ti” marca un hito en la versatilidad de Karol G, quien demuestra que su propuesta es capaz de habitar tanto las listas de baile como las listas de reproducción más introspectivas. Analistas de la industria sugieren que esta colaboración con el vocalista de Cigarettes After Sex es una estrategia deliberada para atraer a un público más alternativo y demostrar su profundidad como compositora. Con el anuncio del Tropi Tour, la artista se posiciona para dominar la conversación cultural de los próximos doce meses, transformando el éxito de su paso por Coachella en el combustible para una travesía global que promete redefinir el alcance del pop latino en este 2026.

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