La Princesa Leonor da un giro decisivo tras recibir formación militar: así será su nueva vida en Madrid

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La Princesa Leonor ha definido su próximo paso formativo y lo hará en el ámbito universitario en España. Según información confirmada, la heredera al trono iniciará el grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, campus de Getafe, a partir del 7 de septiembre, marcando así el inicio de una nueva etapa tras finalizar su formación en las academias militares.

La decisión se produce luego de un proceso de selección académica en el que la princesa habría considerado distintas opciones junto a sus padres antes de optar por este centro público.

Ingreso a través de admisión temprana

De acuerdo con los datos conocidos, Leonor presentó su solicitud a finales de marzo mediante el sistema de Early Admission, una modalidad de acceso anticipado dirigida a estudiantes que han cursado el Bachillerato Internacional en el extranjero.

Este mecanismo representa aproximadamente el 8% del total de ingresos en la Universidad Carlos III, según cifras del propio centro, y permite a determinados aspirantes asegurar su plaza antes del proceso ordinario.

Sin convalidaciones por su etapa militar

Fuentes citadas señalan que la Princesa no solicitará convalidaciones por las materias cursadas durante su formación en las academias de los Ejércitos. De este modo, comenzará el programa académico desde el primer curso completo del grado.

El plan de estudios en Ciencias Políticas en la Carlos III tiene una duración de cuatro años, periodo durante el cual la heredera desarrollará su formación universitaria de manera presencial.

Etapa universitaria tras formación castrense

Este nuevo paso llega después de completar su ciclo de instrucción militar, una etapa en la que la Princesa recibió formación en distintas academias de los Ejércitos.

Su incorporación a la universidad marca la transición hacia un perfil académico civil, dentro de una de las instituciones públicas más reconocidas en el ámbito de las ciencias sociales en España.

Según la información disponible, los estudios universitarios serán financiados por sus padres, como parte del proceso habitual de formación de la heredera al trono.

Con esta etapa, Leonor continúa su preparación académica dentro del itinerario institucional previsto, combinando formación militar previa y estudios superiores en el ámbito político y social.

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