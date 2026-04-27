Venezuela destaca con amplia representación en la lista de “50 Latinas a seguir 2026” de Forbes Women: ellas son las representantes

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La edición 2026 de la lista “50 Latinas a seguir” de Forbes Women incorpora a 13 venezolanas, convirtiendo al país en el de mayor representación dentro del prestigioso listado. La publicación reúne perfiles femeninos con proyección internacional que desarrollan sus carreras principalmente fuera de su país de origen, con fuerte presencia en España y otros centros estratégicos como Miami y Bogotá.

El reconocimiento forma parte de una selección que evalúa no solo trayectoria profesional, sino también capacidad de influencia en distintos sectores a nivel global.

Un criterio centrado en influencia y proyección

De acuerdo con la publicación, la lista no se basa exclusivamente en el patrimonio o el éxito económico, sino en indicadores como impacto social y profesional, innovación, liderazgo transnacional, momento de carrera y proyección futura.

En este contexto, el concepto de soft power adquiere un papel central, entendido como la capacidad de influir a través de la cultura, la creatividad, el conocimiento y la diplomacia blanda, más allá del poder financiero tradicional.

Venezuela como uno de los países más representados

Según el listado difundido por Forbes Women, Venezuela encabeza la representación con 13 mujeres seleccionadas, consolidándose como uno de los países con mayor presencia dentro del ranking 2026.

Este grupo forma parte de una comunidad latinoamericana que desarrolla su actividad en entornos internacionales, especialmente en España, donde muchas de las seleccionadas han construido redes profesionales en sectores estratégicos.

Perfiles que abarcan múltiples industrias

Entre las venezolanas incluidas destacan figuras vinculadas a la moda, el arte, la tecnología, la gastronomía, el derecho, la consultoría y la gestión cultural.

Entre los nombres mencionados se encuentran Carolina Herrera (hija), vinculada al sector de perfumería y moda; Eliza Arcaya, creadora gastronómica; Vanesa Carlini, fundadora de Alopeke; Tóti Cárdenas, emprendedora en bienestar y organización; y Carolina Castillo, directiva de Microsoft España.

También aparecen Laurence Debray, escritora; Ella Fontanals-Cisneros, coleccionista y empresaria; Gabriela Rachadell, abogada; Helen López, especialista en el mundo del chocolate; Linda Sharkey, experta en moda; Isadora Zubillaga, asesora internacional; además de las empresarias Johanna Müller-Klingspor e Irina Paz.

Liderazgo transnacional como eje central

Forbes Women destaca que el criterio de liderazgo transnacional es clave en la selección de este año, especialmente en el eje que conecta ciudades como Bogotá, Madrid y Miami.

Este enfoque refleja la consolidación de una generación de mujeres latinoamericanas que desarrollan su carrera entre varios países, integrándose en mercados globales y ocupando posiciones de influencia en diferentes industrias.

Un listado con enfoque en crecimiento y proyección

La publicación también subraya que la categoría “a seguir” identifica perfiles en un punto de inflexión ascendente, es decir, mujeres que no solo cuentan con trayectorias consolidadas, sino que también presentan una proyección relevante en el corto y mediano plazo dentro de sus respectivos sectores.

La lista 2026 de Forbes Women vuelve a poner en evidencia la presencia creciente del talento latino en la escena global, con especial protagonismo de profesionales que han logrado posicionarse en industrias creativas, tecnológicas y de gestión empresarial desde distintos países de residencia.

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