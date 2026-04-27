¡Cristian Castro tiene nueva pareja y así confirman su romance! La foto que revela más detalles

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Una fotografía publicada en redes sociales por la productora y compositora Victoria Kühne generó amplia repercusión en plataformas digitales al mostrarla junto al cantante Cristian Castro durante una estancia en Nueva York. La imagen, acompañada de un breve mensaje, fue interpretada por usuarios y medios de entretenimiento como una confirmación pública de un vínculo entre ambos.

La publicación aparece en un contexto en el que el artista ha estado vinculado recientemente a proyectos musicales desarrollados con el entorno profesional de Kühne.

La imagen compartida desde Nueva York

Victoria Kühne difundió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece junto a Cristian Castro. La publicación fue acompañada por la frase “With my love in NY”, lo que generó atención inmediata entre sus seguidores.

La imagen comenzó a circular ampliamente en redes, posicionando el tema dentro de las tendencias del entretenimiento y reactivando el interés sobre la relación entre ambos.

Un vínculo también marcado por la música

Más allá de la reciente publicación, Cristian Castro ha mantenido actividad en estudios de grabación vinculados a Victoria Records, sello asociado a la productora.

En ese contexto, el cantante participó en la grabación de un tema junto a Edén Muñoz, producción realizada bajo dicho sello, lo que ya había generado coincidencias profesionales previas entre ambos.

Victoria Records en recientes colaboraciones

Victoria Records ha estado involucrado en distintos proyectos dentro de la industria musical, incluyendo colaboraciones con artistas del regional mexicano y el pop latino.

La participación de Cristian Castro en una de estas producciones forma parte de sus trabajos recientes en estudio, desarrollados en paralelo a su actividad artística.

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