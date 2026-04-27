Chepa Candela: Mariángel Ruiz puso a volar la imaginación de algunos incautos y sin oficio

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¡Feliz inicio de semana a todos mis consecuentes! (Yyy a los que no lo son también, porque el sol sale para todos)… Aquí me tienen, ¡como siempre!, en este raudo tecleo que diariamente los pone al tanto sobre lo que se mueve, se bate y se sacude en esta “jauría farandulera”, donde los bretes, dimes, y diretes, y “tutto” lo que huele a cotilleo ¡no podrán faltar jamás!

MARIÁNGEL RUIZ

Yyy como para echárselos completito desde la “A hasta la Z”, para eso me tienen a mí (a la potra, a la caballota, o sea, ¡a la más divina!). Entro de lleno en materia contándoles que muchos brolleros de oficio han especulado en las últimas horas que MARIÁNGEL RUIZ regresa a la pantalla chica con una segunda parte del proyecto dramático, “La Viuda Joven”, runrún que resulta ser más falso que un billete de goma… ¡Pasa, resulta y acontece! Que la animadora y actriz colgó en sus plataformas digitales un audiovisual en donde recuerda a través de breves segundos parte de lo que vivió en el “cacareado” set; y a partir de entonces, algunos ociosos comenzaron a esparcir chismes sin fundamento, asegurando la continuidad del culebrón… La verdadera razón de ese vídeo corresponde a una serie de episodios que lanzará muy pronto el canal de la colina (dígase: Venevisión), como confesionario y conversatorio, en donde algunos de los actores que participaron en dicha historia hablarán de las anécdotas, curiosidades y experiencias vividas durante el rodaje de esa telenovela que cobró vida y harta sintonía en el año 2011… Estas producciones hechas en formato de entrevistas saldrán a la luz pública una vez que Venevisión lance al aire la reposición dramática… Así que bájense de esa nube, aquellos que están ventilando que viene una segunda parte, con dramas y personajes extraídos de la alucinación, porque para ser ¡verdura el apio! Venevisión al momento no cuenta con estudios, equipos, vestuarios, maquinaria, personal técnico y artístico, ¡y mucho menos!, con un “jugoso presupuesto” para echar a rodar una producción de este tipo… Así que aquellos que se despertaron con el gran sueño, tómense su infusión de valeriana (que es un potente sedante), y vuélvanse a dormir…

ENDER TORRES

Yyy metiéndome de ¡cabeza, tronco y extremidades! en los pasillos de Televen (en donde soy más escurridiza que un pez caimán), me enteré sin querer queriendo que a “rey muerto, rey puesto”; y es que tras esa lamentable y fuerte sacudida de mata que hicieron en muchos departamentos y gerencias, una de las primeras que rodó fue la gran e insuperable Juliana (quien se desempeñaba como Directora del Departamento de Maquillaje) y, después de una pila de años dedicada a la empresa, le dijeron sin dolor y anestesia: “No vengas más”… En consecuencia, el cargo de la “July” entró en el congelador, pero ante la fuerte necesidad de ponerle orden a la bodega, se dice, se comenta, se especula y se “cacarea” que el creador y la mente maestra del reality show “ABC La Escuela”, ENDER TORRES, será ahora el responsable de llevar las riendas de la taguara; es decir, aparentemente el Ender llegó para quedarse en los predios del canal de la bolita roja, y es que mis “soplones” me aseguran que hay sobre la mesa un supercargo que lo acreditará como el velador y responsable de la imagen que proyecten “tuttos” los artistas, invitados y celebridades de Televen… ¿Cómo la ven?...

KARINA SALAYA

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que muchos seguidores de la animadora y actriz KARINA SALAYA (mejor conocida como “La Pupis”) ven con harta zozobra y preocupación las últimas publicaciones que ella ha colgado a través de sus plataformas y redes sociales… ¡Resulta! que la susodicha lleva años radicada en España, y al parecer, vivir en aquel lado del continente no le ha sido tarea fácil; es por ese principal motivo que ha expresado con vídeos y fotografías los problemas de salud que está enfrentando, los recurrentes episodios de depresión que atraviesa, las dificultades respiratorias que lleva consigo e inclusive hace delicados señalamientos y denuncias de xenofobia, entre otros tantos capítulos que muchos lamentan y hasta cruzan los dedos para que la animadora de marras supere la mala racha que está viviendo… A raíz de este “merequetengue”, muchos curiosos, cercanos, afectos, y “jala mecates” le preguntan que por qué no se regresa a ¡este país, tu país, mi país! (para hacer borrón y cuenta nueva), y su respuesta tajante y recurrente es que por el bienestar y futuro de su hija es que está recibiendo más palo que gata ladrona… ¡Fin!

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