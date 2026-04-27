Investigan muerte de trabajador tras colapso de estructura en escenario de Shakira: detalles del caso

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Las labores de preparación para el concierto gratuito de Shakira en la emblemática playa de Copacabana se vieron interrumpidas este domingo por un accidente fatal. De acuerdo con los reportes oficiales de la Policía Civil de Río de Janeiro, una estructura metálica diseñada para las tareas de elevación de equipos pesados colapsó, atrapando a un trabajador que formaba parte del equipo técnico. El incidente se produjo en medio de un despliegue logístico de gran escala, necesario para soportar la infraestructura de un espectáculo que espera reunir a cientos de miles de asistentes el próximo 2 de mayo.

Perfil de la víctima y atención de emergencia

El trabajador fallecido se desempeñaba como técnico de seguridad laboral. Tras el desplome de la estructura, el empleado recibió auxilio inmediato de sus compañeros y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano en la zona sur de la ciudad. Sin embargo, debido a la gravedad de los traumatismos sufridos tras el impacto y el peso de las piezas metálicas, el técnico falleció poco después de ingresar al área de urgencias. La identidad de la víctima ha sido reservada mientras se completa la notificación formal a sus familiares.

Investigación oficial y protocolos de seguridad

La organización del evento y las autoridades locales han iniciado un proceso de recopilación de pruebas para esclarecer las causas exactas del colapso. Se investiga si existieron negligencias en la cadena de mando o si se omitieron medidas de seguridad obligatorias durante la fase de elevación de equipos.

Los responsables del montaje expresaron sus condolencias y aseguraron estar colaborando estrechamente con la fiscalía de Río de Janeiro, además de realizar una revisión exhaustiva del resto de la infraestructura para garantizar que el recinto sea seguro antes de continuar con las actividades.

Mientras el área del accidente permanece bajo custodia policial para las diligencias técnicas, la producción del concierto evalúa el impacto de este suceso en el cronograma final de la presentación de la estrella colombiana.

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