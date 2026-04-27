“Insistir y nunca desistir”: Yordano se postula al Tiny Desk Contest y busca el apoyo de su fanaticada

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El reconocido cantautor venezolano Yordano Di Marzo ha formalizado su participación en el prestigioso concurso Tiny Desk Contest, organizado por la cadena estadounidense NPR. Para el artista, esta postulación representa la materialización de un objetivo personal de larga data, dada su admiración por la plataforma y su capacidad para proyectar el trabajo de autores consolidados hacia nuevas audiencias internacionales. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, Yordano manifestó su ilusión por compartir la esencia de su oficio con otras generaciones, utilizando este formato íntimo para contar su recorrido como creador y conectar con un público global que valora la autenticidad del sonido acústico.

El origen de un himno

La pieza seleccionada para esta presentación es “Días de junio”, una de las composiciones más emblemáticas de su discografía. Según relató el músico, la canción posee un trasfondo biográfico profundo, habiendo nacido en Caracas durante los preparativos para el nacimiento de su primera hija. Mientras pintaba el cuarto de la pequeña, Yordano recurrió a su guitarra para plasmar lo que inicialmente llamó un "repaso" de su vida.

La canción destaca por hablar en dos tiempos, entrelazando el presente de la espera con los recuerdos del inicio de su relación de pareja. La composición refleja aprendizajes familiares, memorias personales y una visión introspectiva sobre la paternidad, elementos que le han permitido mantenerse vigente en el repertorio solicitado por sus seguidores durante décadas.

Cierre de votaciones y proyección internacional

Este domingo 26 de abril de 2026 marca la fecha límite para que el público manifieste su apoyo a la propuesta del artista. Yordano ha invitado a sus seguidores a participar activamente en el proceso de votación, agradeciendo a la organización del Tiny Desk por abrir espacios que dignifican el trabajo de los cantautores. Con esta iniciativa, Di Marzo no solo busca un reconocimiento técnico, sino reafirmar que los clásicos de la música venezolana poseen la fuerza necesaria para habitar los escenarios contemporáneos de mayor relevancia mundial, demostrando que la sensibilidad de sus letras sigue siendo un puente eficaz entre el pasado y el futuro de la industria musical.

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