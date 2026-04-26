Sheryl Rubio aclara su postura sobre vivir de nuevo en Venezuela: ¿Qué dijo?

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La actriz venezolana, Sheryl Rubio, dio recientemente unas declaraciones en su podcast "F*cking Millennials" durante una conversación honesta junto a sus colegas, Gabriel Tarantini y Alfredo Lovera.

Por su parte, la artista abordó el tema de su país natal y despejó las dudas sobre sus planes de vida a largo plazo.

Una decisión firme sobre su residencia



Durante el episodio número 25 de su espacio digital, Rubio enfrentó la pregunta sobre si volvería a vivir en Venezuela, razón por la cual, con total franqueza, la actriz explicó que no contempla un regreso definitivo para residir en el país caribeño. A pesar de los años fuera, Sheryl mantiene su vida establecida en el extranjero junto a su familia.



Sin embargo, sus palabras generaron un gran revuelo en las plataformas digitales. En este sentido, el público manifestó opiniones encontradas, mientras algunos defienden su derecho a elegir su destino, otros cuestionan su falta de apego a sus raíces.

Visitas por nostalgia



A diferencia de lo que indican algunos rumores, la actriz sí planea reencontrarse con su tierra, pero bajo una modalidad específica. Si bien, Sheryl expresó su deseo de visitar Venezuela este mismo año en calidad de turista. No obstante, la intérprete confesó sentir nervios y emoción ante la idea de pisar nuevamente el aeropuerto y ver los paisajes que marcaron su juventud.

"Voy a ir de turista(...) Creo que voy a llorar apenas aterrice", comentó durante la charla.

El sentimiento de identidad



Finalmente, la protagonista de "Somos Tú y Yo" enfatizó que el deseo de no regresar a vivir de forma permanente al país no resta valor a la identidad nacional. De lo contrario, para ella, Venezuela siempre representará un hogar al cual acudir de visita para reconectar con los recuerdos, sin que esto implique renunciar a las metas alcanzadas en otros países.

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